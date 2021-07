"Si esperamos a que las farmacéuticas nos digan si hay que poner una tercera dosis, la respuesta va a ser sí"

Aunque la comunidad científica siga sin tener evidencias claras de la necesidad de administrar una tercera dosis para reforzar la vacunación frente a la COVID-19, el país que primero sufrió la pandemia, China, u otros como Indonesia o Tailandia ya se plantean suministrarla para mejorar la inmunidad. Por el contrario, Estados Unidos y Francia han considerado que no es necesario, y en esa línea se ha mostrado Marcos López, jefe del Servicio de Inmunología Hospital Valdecilla y director del IDIVAL, que ha afirmado en rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que "antes de recurrir a una tercera vacuna existen otras herramientas. No solo hay que mirar los anticuerpos, sino también las células T (células inmunes cuyo principal propósito es identificar y matar a patógenos invasores)".

A su postura se han sumado la catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo, África González, y Carmen Cámara, secretaria de la Sociedad Española de Inmunología e inmunóloga clínica del Hospital Universitario La Paz, los tres principales ponentes del curso 'Escuela de inmunología en tiempos de pandemia', una escuela de verano que se inició hace cuatro años sobre la importancia de conocer las bases del sistema inmunitario, "que recientemente estamos viendo la importancia que tiene en la pandemia de la COVID-19".

Mientras sigamos deforestando el planeta y poniéndonos en contacto con grupos de animales con los que no estamos habituados pueden surgir nuevas pandemias

"Creemos que es muy temprano para saber si hace falta una tercera dosis, porque lo principal es vacunar al mayor número de personas, ya que si se ralentiza la vacunación podrán aparecer nuevas variantes", ha explicado González. "Lo que el sistema inmunitario hace es que, la primera vez que ve un patógeno nuevo, tarda en responder, pero las siguientes veces responde mucho más rápido. Así, es esencial vacunar para mejorar esa respuesta de la población", ha indicado. Por su parte, Cámara ha llegado a afirmar que "si esperamos a que las farmacéuticas nos digan si hay que poner una tercera dosis, la respuesta va a ser sí".

Por otro lado, López ha querido asegurar que "la inmunidad se mantiene frente a variantes como la Delta, y lo vemos en los ingresos hospitalarios, que siguen sin crecer aunque crezcan los casos. Se pierde un poco la protección frente a anticuerpos, pero los vacunados no tienen que temer situaciones graves". Además, Cámara se ha mostrado esperanzada al señalar que "en España somos campeones mundiales en la vacunación frente a enfermedades infecciosas, y lo estamos viendo ahora, porque tenemos cobertura de hasta el 90% de las otras enfermedades que se incluyen en el calendario vacunal, y los hospitales mucho mejor que al comienzo de la pandemia, lo que se debe a la vacuna". Aun así, González ha advertido de que "la vacunación protege de la enfermedad, de muertes y secuelas, pero no evita totalmente los contagios, por lo que hay que seguir con las medidas de seguridad y protección".

Asimismo, los tres han recordado algunas de las pandemias más devastadoras, como la del SARSCOV 1, donde "la letalidad fue muy baja". Al pensar lo mismo con la COVID-19, "no hemos sido precavidos y pensábamos que no iba a ser tan letal, por lo que otros patógenos que pueden venir como el ébola o el dengue debemos tenerlos controlados", han advertido. Sobre todo, han considerado "muy fácil" el contagio con virus de tipo respiratorio en una sociedad globalizada, por lo que "debemos tener prevista una respuesta inmunitaria antes de que nos ocurra", han indicado. A ello, González ha sumado que "no se ha investigado mucho en nuevos antibióticos y tenemos muchas enfermedades que se están resistiendo a ellos, como la tuberculosis, que era el principal problema antes de la COVID, pero más asociado a zonas pobres".

Las críticas también se han dirigido a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que para Cámara, "ha sido incapaz de controlar esta pandemia". "Mientras sigamos deforestando el planeta y poniéndonos en contacto con grupos de animales con los que no estamos habituados pueden surgir nuevas pandemias", ha sentenciado la inmunóloga.

Todos han coincidido en la importancia de poner de relevancia que "los inmunólogos estamos para trabajar en la COVID-19, pero también en el desarrollo del conocimiento de la respuesta inmunitaria hacia cualquier parte de nuestro organismo". "La inmunología se ha puesto de relieve, desgraciadamente, durante el pasado año y medio. Ahora nos hemos fijado en la COVID y eso nos ha abierto una ventana a la sociedad, pero la inmunología está aquí para defendernos de todas las infecciones contra las que lucha nuestro organismo, en el trasplante de órganos, en el tratamiento del cáncer, etc", ha explicado López.

Y es que todos han concluido con la misma reflexión, la necesidad de crear en España un Centro Nacional de Inmunología, "que es fundamental para tener una mejor respuesta frente a terapia y detección de otras enfermedades futuras", han asegurado.