Carlos Tarque: "La cultura no es solo un gremio, es un bien esencial que debería recibir más ayuda en pandemia"

Parece que fue ayer cuando se escuchaban 'Carolina' y 'Maggie despierta' de M-Clan en bares y discotecas, pero, aunque ambas tengan ya veinte años, siguen sonando en nuestra cabeza y en muchos locales. Y ahora esas canciones del grupo, que ya forma parte del imaginario colectivo nacional, resonarán este jueves 26 de agosto en los jardines de la Feria de Muestras de Torrelavega, dentro del festival ‘Torrelavega en Vivo’.

¿Cómo llevan la vuelta a los escenarios en esta nueva normalidad?

Ya el año pasado nosotros tuvimos la suerte de volver a pisar los escenarios y actuar bastante rápido con la gira en cuanto se empezaron a retirar las restricciones, aunque vamos de una manera muy escueta, siendo solamente dos y en acústico. Más allá de eso, la verdad es que estamos ilusionados, y a la vez entusiasmados, de volver a tocar y disfrutar con nuestro público, por lo que somos unos afortunados. Tampoco era nuevo estar solamente Ricardo y yo en el escenario, porque es algo que antes de la pandemia habíamos hecho en este formato, por lo que nuestros conciertos no son algo que hayamos tenido que reinventar de manera drástica. Aun así, sí que ha sido un poco impuesto por la situación, pero lo llevamos muy bien. Además, el público lo está aceptando perfectamente, porque hay muchos que ya nos conocían en este formato, aunque evidentemente antes no había que estar sentados ni con mascarilla, pero reaccionan muy bien porque el público está deseoso de música en directo más que nunca, y los conciertos suelen ser brillantes, sobre todo por parte de ellos. Y es que notamos esa necesidad de emociones y diversión que tiene la gente.

Estaban preparando lo que iba a ser otro disco en directo y en acústico de M-Clan que se iba a grabar en junio, pero que se tuvo que parar por la pandemia. ¿Lo han retomado?

Lamentablemente, es una idea que se ha diluido un poco por toda esta situación de la pandemia y es que el disco iba a girar en torno al aniversario de 'Sin enchufe', que se cumplía el año pasado, por lo que hacerlo ahora perdería un poco el sentido. Tampoco hay visos de hacerlo este año, así que queda un poco en el aire la idea, pero tampoco descartamos hacer algo parecido en el futuro.

Durante la pandemia muchos artistas se inspiraron para componer, pero otros se vieron demasiado saturados. ¿Cómo les afectó?

Nosotros no teníamos planes de hacer ningún disco con M-Clan. Este del aniversario era una idea previa, era en directo, no era nada que hubiera que componer, por lo que eso se quedó ahí, y yo por mi parte he estado trabajando un poco y escribiendo, pero alguna idea de disco en solitario la he dejado un poco pospuesta. Creo que es algo muy personal de cada músico el encontrar inspiración o no en estos tiempos. Hemos tenido que hacer cosas, pero habrá a quién le haya afectado de manera muy negativa y a otros no tanto. También me gustaría comentar las ayudas que hemos recibido en esta pandemia. Hay sectores a los que se les ha escuchado más, pero es que debería haber habido más ayudas para la cultura, porque la cultura no es solo un gremio, es un bien general y esencial que hay que cuidar. A nivel ayudas, creo que no ha habido un plan para la cultura, que yo conozca.

Ha pasado más de un año de 'Tarque' en solitario. ¿Está componiendo más por su cuenta?

Ahora mismo estamos en la gira de M-Clan. Digamos que este es el proyecto que tengo en la cabeza y que está entre mis manos, pero sí que hay idea de hacer un disco en solitario. Estamos trabajando en ello, pero lo principal es poder retomar a la banda completa el año que viene en la próxima gira. Ese es el mejor proyecto.

Su manera de componer y de crear canciones es a través de la música anglosajona y algunos grupos nacionales.

Somos un grupo español, somos de aquí, pero eso no quiere decir que no apreciemos todo tipo de música. Hemos crecido escuchando música de todo tipo, pero sí es cierto que siempre nos ha gustado sobremanera el rock and roll americano, inglés o nacional, pero está claro que es una música de raíz anglosajona, por eso se convierte en nuestro principal referente. Esto no quiere decir que no seamos fans de clásicos como Leño, Extremoduro, música con la que hemos convivido. Y es que el rock es una música ya internacional.

Se ha cumplido el veinte aniversario de ‘Sin enchufe’, con canciones que consiguieron conectar el rock de M-Clan con el público masivo. ¿Creían que se iba a convertir en el fenómeno que terminó siendo?

Uno siempre hace música soñando con llegar a todo el mundo, pero no tienes el control o la seguridad de que vaya a pasar. Sí que hay canciones nuestras que cumplen ya veinte años y que han acompañado las vidas de mucha gente, como 'Carolina' o 'Miedo', y lo vemos porque traspasan generaciones. Gente de 40 o 50 años, que las escuchó y las escucha, pero hay chavales que también las escuchan, y es que es una suerte. La música tiene la particularidad de poder perdurar en el tiempo y eso es impresionante.

¿Qué opina de las nuevas plataformas como Spotify o YouTube para difundir su música?

Es que ya son pasado, presente y futuro. La música ha cambiado de formatos y ya no se distribuye en las tiendas de discos, aunque hay quien lo hace de manera romántica. Yo creo que tiene su parte positiva, porque hay mucha más música al alcance de todos, pero eso hace que la música se valore de otra forma o pierda valor. Y luego están los contratos que se establezcan con los artistas, que es algo más difícil de controlar pero, en definitiva, el acceso que da a tanta gente es maravilloso.

¿Cuál es el plan de M-Clan en lo que queda de año?

Lo principal es terminar esta gira y con expectativas de poder actuar el año que viene con la banda al completo. Eso es lo que esperamos y deseamos. En otros países se está avanzado, pero habrá que esperar a ver cómo evoluciona todo, porque estará en manos de las autoridades sanitarias.