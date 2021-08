"Hemos vivido entre la música de Semana Santa e irnos de rave, por lo que juntarlo en nuestras canciones nos sale solo"

Parece complicado mezclar en un mismo disco el folklore, la tradición popular andaluza, las marchas de semana santa y la electrónica, pero a Califato ¾ le nace de forma natural. Y es que en su música no existen normas, solo la de "hacer lo que nos sale" en cada momento. El grupo andaluz subirá estos ritmos al escenario del festival ‘Torrelavega en Vivo’ este sábado 28 de agosto en los jardines de la Feria de Muestras de la ciudad.

¿Cómo están viviendo la vuelta a los escenarios?

Pues la verdad es que no lo llevamos tan mal aunque no sea lo de antes, pero es que a nosotros lo que nos gusta es estar encima de los escenarios y dar conciertos. Sí que es raro, porque nuestro show es difícil de entender con la gente sentada, con mascarilla, sin poder bailar, porque actuamos siempre con mucha alegría y baile, por eso es raro verlos sentados y aguantando para no arrancarse a bailar.

Son bastantes en el grupo, ¿han tenido que reinventar las actuaciones con esta nueva forma de hacer conciertos?

En realidad somos un grupo de pandemia, porque nos juntamos y dimos tres conciertos en Sevilla con sold out, pero a partir de ahí nos cogió la pandemia. Cambiar no podemos cambiar mucho porque nuestro espectáculo es el que es, aun así, se ve que el público lo acepta a la espera de poder disfrutarlo en condiciones la próxima vez. Pero he de decir que también se puede disfrutar sentado, y es que aquí en Andalucía lo llevamos haciendo toda la vida porque las juergas flamencas siempre han sido sentados y no pasa nada.

Van a tocar en Cantabria, y siempre se dice que los del norte somos más serios. ¿Notan mucha diferencia entre el público del norte y el del sur al tener tanto de flamenco en vuestra música?

En verdad, de primeras pensábamos que al hacer un producto tan local podía no entenderse en el norte, pero para nada ha sido así. Cuando tocamos en el norte la gente lo entiende perfectamente, lo disfruta igual, no tienen tan arraigada esa tradición que tenemos en el sur, pero eso no tiene nada que ver para que lo vivan como nosotros. Lo único malo es que nos pilla un poco a desmano y tenemos que meternos buenas horas de furgo para cruzar todo el país (bromea), por lo demás, nos encanta ir al norte.

Han sacado disco en 2021, 'La Contraçeña', ¿les ha servido la pandemia para componer más?

Nosotros para hacer los discos nos reunimos los cinco en una casa en el campo y estamos alejados de todo nada más que centrados en componer, con jornadas de 12 y 14 horas al día, y este lo hicimos justo en el momento que comenzaron a relajarse las medidas tras el confinamiento. Entonces, nos fuimos a una casita a Ronda y ahí hicimos el disco, porque somos cinco productores, y la magia y la historia solo funciona cuando nos juntamos en persona, no hubiera salido en confinamiento grabándolo por videollamada o algo así. Intentamos hacer alguna cosilla así en confinamiento pero no es lo mismo.

La ‘Contraçeña’ lleva ya unos meses fuera, ¿qué tal está siendo la acogida del disco?

Yo creo que a la gente le ha encantado. Esta es mi opinión personal, pero me baso en que cada vez que lo tocamos por ahí la gente lo canta, te felicita y todo, aunque sea muy folclórico y muy andaluz. Es un disco muy orgánico, las ideas salen de cada uno y siempre nos ponemos de acuerdo. Nosotros nos juntamos y decimos "venga, vamos a hacer unas sevillanas", que nos sale, perfecto, que no sale, pues a otra cosa. Vamos a prueba y error, lo que pasa que como tenemos varios discos y hemos ido varias veces a componer a esa casa apartada pues cada uno sabemos ya qué estilo tenemos, como integrarlo y qué hacer en cada momento, estamos mucho más compenetrados y somos mucho más amigos.

Hay técnicos que se tuvieron que buscar otro trabajo, por ejemplo en hostelería, y ahora ya no quieren volver por miedo y por propia supervivencia

Lo han sacado primero en Bandcamp antes que en las principales plataformas digitales.

Simplemente porque es la plataforma que tiene el trato más justo con los artistas, casi todo lo que saques con las escuchas y visitas va para el artista, no como en otras plataformas, así que fuimos en ese orden y ya después a Spotify o Youtube. Y ya de paso comentar que existen plataformas como estas que ayudan a los músicos, hablo en general de todo el sector cultural, porque no hemos recibido ninguna ayuda durante la pandemia por parte del Gobierno. Es un mundo con trabajos intermitentes, contratos de autónomos, y cuando se para, todo el mundo, desde los artistas a los técnicos, se quedan con una mano delante y otra detrás, y no tienen acceso a apenas ayudas ni nada. Gente con familias y niños que llevan ya un año sobreviviendo con casi nada, y ya no solo el sector cultural, sino la hostelería, toda la gente con trabajos precarios, etc. De hecho, hay técnicos que se tuvieron que buscar otro trabajo por ejemplo en hostelería, y ahora ya no quieren volver por miedo y por propia supervivencia.

¿Cómo se hace para unir los sonidos de la tradición andaluza con otros ritmos como la electrónica?

Es que nos hemos criado entre las procesiones de Semana Santa y luego las raves, las verbenas, las ferias, y yendo a las discotecas. Era domingo de ramos, te ibas a la noche a una rave e ibas escuchando los tambores de Semana Santa por el puente de Triana mezclado con la electrónica de la rave que había debajo del puente, entonces lo unimos en nuestra música porque primero se había unido en nuestras vidas.

Han conseguido llevar el flamenco a mucha más gente

Nuestra música tiene mucho flamenco, pero sobre todo mezclado con electrónica, y sí que es verdad que hay mucha gente que ha descubierto el flamenco a raíz de nosotros (o de otros artistas) porque estamos en un momento en el que el folclore está en alza, entonces entre todos hemos conseguido que se descubra el folclore de cada ciudad. Tampoco lo veo como una responsabilidad, simplemente es intentar conseguir que llegue a toda España o a cualquier parte porque es lo que nosotros sentimos y valoramos.

¿Cuál es la hoja de ruta de Califato ¾ para lo que resta de 2021?

Voy a confesar que tenemos un proyectito, hace poco hemos vuelto a irnos todos juntos de retiro para hacer una historia, tenemos algunas canciones e intención de disco, pero no quiero adelantar más. Es que casi vamos a disco por año, pero creo que aunque haya venido esta pandemia de una forma u otra hay que buscar la manera de no quedarnos parados, poder sacar cosas e ir retomando los conciertos y giras.