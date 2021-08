Toteking, Califato 3/4 o Senártica, protagonistas de la agenda cultural de este fin de semana en Cantabria marcada por la música

Cantabria encara un nuevo fin de semana con actividades culturales en el marco de una mejoría en la situación epidemiológica y una relajación de restricciones de aforos en el Semáforo COVID. Y es que ya lo dice Carlos Tarque, cantante del grupo de rock nacional M Clan: "La gente está deseosa de música, ahora más que nunca". Y eso es lo que trae la agenda cultural de este fin de semana marcada por la música, como la que llenará el escenario del festival Torrelavega en Vivo.

El viernes 27 de agosto comenzará con la actuación del rapero que viene más ácido que nunca, inteligente, rabioso, a la vez que rotundo y vacilón. Ese es Toteking, uno de los artistas más relevantes de la historia del hip hop en español, con una calidad en sus rimas, unas referencias culturales en sus letras y unos recursos estilísticos en sus canciones que destacan por encima del resto dentro de su género. El MC sevillano es reconocido por todos dentro de la escena hip hop en España como un artista total, que con más de dos décadas de carrera en solitario no deja de crecer en popularidad a la vez que demuestra estar en mejor forma que nunca. Tras entregar una obra capital como ‘Lebron’, con la que fue candidato al Premio Grammy Latino en 2018, protagonizar la gira más exitosa de su carrera en 2019 y descubrirse como un brillante escritor en ‘Búnker’ (Blackie Books, 2020), Toteking está publicando ahora una serie de temas que formarán parte de su próximo trabajo, que titulará ‘The Kingtape’.

Por otro lado, el sábado continuará en la capital del Besaya esta vez con Califato 3/4, que cierran la programación del festival para este mes de agosto. La banda la conforman los andaluces: The Gardener, Esteban Bove, S Curro / SKLT SLKT, Stay Puft (A.K.A. Serokah), Lorenzo Soria y Digital Diógenes, que combinan electrónica avanzada con músicas enraizadas en la tradición popular andaluza para crear un folklore propio que mira hacia el pasado y hacia el futuro.

Pero la música también inunda Santander en todas sus variantes. Desde el viernes y hasta el domingo 29 de agosto se celebra en la Plaza Alfonso XIII la quinta edición de la Feria del Disco y Coleccionismo, organizada por Los Huesos de Portobello y Discos Cucos con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y Fonestar, en horario de 11.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 21.00 horas. Así, la ciudad se convierte un año más en un destino obligado para curiosos y coleccionistas con el vinilo, el soporte musical más icónico y nostálgico del siglo XX, como principal protagonista. Además, al igual que en ediciones anteriores, cuentan con la presencia de ONGs como Oxfam Intermón, Buscando Sonrisas o Duchenne Parent Project, manteniendo su compromiso social y cediendo un espacio a causas solidarias. Este año la invitada será la Asociación CanELA (Asociación Cántabra de Esclerosis Lateral Amiotrófica), que estará presente en uno de los stands para informar de la labor que viene realizando y de los servicios que ofrece.

Dentro de la feria, el santanderino Raúl Real presentará su libro 'Sopa de Batman' el domingo 29 de agosto a las 12.30 horas, una obra que ofrece un puñado de historias que se desarrollan en ambientes marginales o periféricos. Su mirada es ácida, aunque también compasiva con un elenco de personajes que podrían calificarse como perdedores pero que resultan terriblemente humanos. "Estamos en 2021, año de pandemia. La fecha no es ajena a 'Sopa de Batman', historia que acontece en Wuhan y da nombre a este libro. Aún no tenemos perspectiva para saber qué será de nosotros, pero la idea de que la realidad es extraña va tomando cuerpo", así lo relata Real.

Asimismo, Senártica y Tribubu se subirán a la terraza de la Tabacalera dentro del programa 'La Guía de la Música 2021', un evento gratuito al que los jóvenes que deseen acudir deberán recoger sus invitaciones en el Espacio Joven (de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas, hasta agotar existencias, y hasta un máximo de dos por persona). Esta guía propuesta por el Ayuntamiento de Santander está dirigida a jóvenes de 15 a 35 años con la intención de promover a las bandas, discográficas, estudios de grabación o locales de ensayo cántabros.

En el mismo sentido, la música volverá a llenar el Escenario Santander el sábado a partir de las 20.00 horas con The Four Breakers y The Northern Rockets dentro del festival 'La EScena' impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander Un ciclo gratuito de conciertos en el que participarán 18 grupos locales y que se celebrará los fines de semana de agosto y septiembre de 2021 con el que pretenden poner de manifiesto la valía del talento local y tratar de fomentar su actividad. La entrada es gratuita y las invitaciones, que permitirán el acceso hasta completar el aforo, se podrán conseguir en la web de Escenario Santander.

Ya fuera de la capital se celebra el octavo fin de semana de ‘El Origen’ dentro de la programación del ciclo 'La cultura contraataca'. En concreto, la iglesia El Salvador de Argoños acogerá la actuación del Coro Lírico de Cantabria el sábado a las 20.00 horas, mientras que el humorista Gelo Fuentes actuará en la calle Derechos Humanos de la localidad, a las 22.00 horas. Ya el domingo, a partir de las 12.00 horas, la agrupación folclórica Valle de Camargo actuará en la misma calle. Por su parte, el grupo de danzas San Pablo de Torrelavega protagonizará a las 20.30 horas de este sábado un pasacalles hasta la Avenida Antonio Garelly de San Vicente de la Barquera, en la que también actuará, a partir de las 22.00 horas, el grupo Tudanca Folk. Para el domingo a las 12.00 horas se ha programado la actuación de Kaskabel y Compañía en esta avenida.

Para finalizar, la Plaza Porticada acogerá este sábado la 'Pasarela Porticada', una nueva iniciativa de la Concejalía de Dinamización Social del Ayuntamiento que busca generar un escaparate de talento y apostar por la moda, la tradición, la música y el ocio de la capital. La propuesta tendrá lugar en la plaza a las 19.30 horas y se presentarán colecciones infantiles, de mujer (en varios estilos, de lo más informal a la noche, e incluso nupciales), y con un showroom para que las personas que lo deseen puedan adquirir prendas de estas colecciones en la misma Plaza Porticada.