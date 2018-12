Dos turistas muertos y 14 heridos en la explosión de un autobús junto a las pirámides de Giza

Al menos dos turistas han muerto este viernes y otras 14 personas han resultado heridas por la explosión de una bomba casera colocada contra un autobús de turistas en la zona de las pirámides de Giza, a las afueras de El Cairo, ha informado el Ministerio de Interior de Egipto. Los fallecidos son dos turistas vietnamitas, mientras que resultaron heridos diez turistas, el conductor del vehículo y el guía, según un comunicado del mismo departamento.

El artefacto explosivo, de fabricación casera, fue colocado junto a un muro en la calle de Al Marriotiya, en el distrito de Haram –donde se encuentran las pirámides–, y fue explosionado a las 18.15 hora local (16.15 GMT), al paso del autobús. Las fuerzas de seguridad se han desplazado inmediatamente a la zona de la explosión para llevar a cabo la investigación, según la misma nota.

Se trata del primer ataque con explosivos contra turistas registrado en Egipto desde el atentado contra un avión ruso a finales de 2015. El aparato explotó en pleno vuelo y se estrelló en la península del Sinaí (noreste), causando la muerte a sus 224 ocupantes.

En Egipto son frecuentes los atentados contra las fuerzas de seguridad, pero en los últimos dos años también se han registrado varios ataques contra civiles; en especial, de la minoría cristiana copta. Es más, el país está en estado de emergencia desde abril de 2017, tras una serie de atentados terroristas contra iglesias en el delta del Nilo.

El pasado febrero, las Fuerzas Armadas lanzaron una gran campaña militar contra el grupo terrorista Wilayat Sina, la filial egipcia del Estado Islámico, en el norte de la península del Sinaí. En esa ofensiva han muerto al menos 459 supuestos terroristas, según datos facilitados por los ministerios de Defensa e Interior.

Live Explosion Tourist bus near the #Giza pyramids 2 tourists dead, 12 injured including the Egyptian driver and tour guide. pic.twitter.com/KfMCSMAkRq