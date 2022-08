Navia retrata la España interior: memoria y olvido

En la comarca de las Tierras Altas sorianas, en el pueblo de Los Campos, Dolores García me dijo un día de 2016: “Para mi madre no hubo Dios. Ahora sí hay Dios, pero para ella no lo hubo. Viuda, con niños pequeños, teniendo que pedir y nadie le daba”.

Siguen resonándome esas palabras como si fuese ayer. No se puede resumir mejor lo que debió de ser aquella durísima e interminable posguerra en muchos pueblos de esa España interior. Navia