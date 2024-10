¿Queremos aliviar los incendios forestales? Dejad que los bosques se hagan viejos

Aunque los árboles no son altísimos, los troncos sí son muy gordos. Anillo a anillo, se han ensanchado durante muchísimos años. El suelo se siente mullido y esponjoso al caminar sobre él por la acumulación de humus. Se nota que por aquí no pasa maquinaria. Los árboles muestran ramas que, de largas, se curvan hacia el piso: una visión alejada del pinar habitual. Llama la atención encontrarse con troncos muertos hace muchos años todavía en pie y retorcidos como columnas salomónicas, pero choca todavía más toparse con viejos árboles tronchados sobre el suelo. Sobre algunos tocones han nacido retoños de pino albar. La Umbría de Siete Picos, en Segovia, no es más que un rodal de unas 190 hectáreas, pero “una de las mejores representaciones de masa madura” de España. Un minibosque viejo.

La Umbría es uno de los 60 rodales de referencia de bosque maduro detectados en España. Un vestigio ya que estos bosques apenas suponen el 0,03% de la superficie forestal del país. Y, sin embargo, si dejamos que los bosques se hagan viejos, que a sus árboles les dé tiempo a morirse ya centenarios y que sus troncos enormes se queden allí después de muertos, podemos aliviar la ofensiva de incendios forestales que está trayendo el cambio climático. El calentamiento global incrementó la superficie abrasada en un 16% entre 2003 y 2019.