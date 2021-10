Al menos una dosis (%) Con vacuna completa (%) Dosis diarias (media 7d) Dosis adm. en el mundo

Datos actualizados a 13 de octubre

La humanidad afronta la mayor campaña de vacunación de la historia. El proceso de inmunización contra la Covid-19, que se inició a principios de diciembre en Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y China, está en marcha en todo el mundo y destaca en la mayoría de países más ricos.

En España la campaña de vacunación contra la COVID-19 se inició el 27 de diciembre. Desde que comenzó el proceso se priorizaron las inyecciones para las personas mayores y a medida que avanzaba se fue ampliando a otras franjas de edad. Ocho meses después, el 31 de agosto, se logró el objetivo de que el 70% de la población contara con la pauta completa contra la enfermedad, y los sueros ya llegan a prácticamente todos los grupos etarios.

Las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca son de doble dosis: requieren de dos pinchazos separados por un periodo de varias semanas. Esto no aplica para las personas que en algún momento superaron la enfermedad, a las que sólo se les inocula una dosis. Las de Janssen, en cambio sólo requieren de una inyección.

La siguiente tabla muestra el estado del proceso de vacunación en España en cada comunidad autónoma. Se muestra el porcentaje de población completamente vacunada y con al menos una dosis de la vacuna, el porcentaje de dosis administradas sobre las recibidas en cada comunidad autónoma, el número de dosis inyectadas y cuántos días faltan hasta alcanzar el primer objetivo del 70% de la población inmunizada.







De aplanar a acelerar la curva

Cuando empezó la pandemia había un objetivo principal para todos los países del mundo: aplanar la curva de contagios. Con la llegada de las vacunas, la meta es acelerar la curva de la vacunación para inmunizar a millones de personas en tiempo récord: un desafío logístico y médico nunca antes realizado a escala mundial.

Con el paso de las semanas, se ha demostrado que el cuello de botella de la vacunación en España son las dosis recibidas. Así evoluciona el ritmo de vacunación en España, medido en la media de dosis diarias administradas en la última semana.



Así evoluciona el ritmo de vacunación en España Evolución del número de nuevas dosis de la vacuna contra la Covid-19 administradas en España. Las cifras se muestran por fecha de notificación Alcanzamos el objetivo✅ de vacunar al 70%. Al ritmo de la última semana, tardaríamos más en vacunar al 80% de la población (con dos dosis) Fuente: Ministerio de Sanidad



El ritmo de vacunación ha avanzado a distintas velocidades entre comunidades autónomas, ya que cada una puede aplicar distintas estrategias y protocolos. Por ejemplo, los territorios que tienen más población con prioridad para vacunar (residencias, sanitarios y territorios más envejecidos) han recibido más dosis por habitante y han podido vacunar a una mayor parte de la población. Así, a 31 de agosto, comunidades como Baleares, Catalunya o Madrid estaban por debajo del primer objetivo del 70% de la población con pauta completa, mientras que otras como Asturias o Galicia lo habían superado semanas atrás.

Para saber cómo avanza el proceso y cuánta población hay inmunizada en cada región, el siguiente gráfico muestra el detalle por comunidades. En él se puede consultar cuántas personas han recibido al menos una dosis o la vacuna completa, y el porcentaje que representan sobre el total de la población a inmunizar en cada región.



¿Cuánta población hay vacunada en cada comunidad y cuántas dosis se están poniendo? Evolución del % de población en cada región que ha recibido al menos una dosis y que ha recibido la vacuna completa Haz click en el botón para ver el ritmo de vacunación: número de nuevas dosis administradas y la media de siete días Población inmunizada Ritmo de vacunación Fuente: Ministerio de Sanidad



¿Cómo evoluciona el proceso de vacunación en tu comunidad autónoma? ¿Cuántas personas han recibido al menos una dosis de la vacuna? ¿Y la pauta completa? ¿Cuánto tiempo se tardará en inmunizar al 70% de la población? En las siguientes fichas puedes consultar todo el detalle, región por región.

La vacunación en Fuente: Ministerio de Sanidad (datos actualizados a )

La vacunación llega a casi todos los grupos de edad

Cuando comenzó el proceso se priorizaron las dosis disponibles para la población más vulnerable: personas residentes en centros de mayores, población mayor de 80 años, personal sanitario de primera línea y grandes dependientes. Con la llegada de Janssen comenzó en mayo la vacunación de personas entre 50 y 59 años, y posteriormente se fue inoculando paulatinamente en grupos etarios inferiores, hasta alcanzar a prácticamente todos los grupos de edad, incluidos los menores.

La siguiente tabla permite consultar la evolución de la vacunación en cada franja de edad según el porcentaje de población que ha recibido al menos una dosis o la pauta completa de vacunación.



La vacunación, por franjas de edad, en cada comunidad Porcentaje de la población de cada franja de edad que ha recibido al menos una dosis de la vacunación contra la Covid-19 o la pauta completa, sobre el total de habitantes de ese grupo NOTA: para el caso del grupo de 20-49 años, antes del 21 de junio incluye a 18 y 19 años Al menos 1 dosis Vac. completa Fuente: Ministerio de Sanidad

El efecto de la vacunación en la mortalidad

Las vacunas contra la COVID-19 no eliminan el riesgo de contraer la enfermedad y transmitirla, pero sí de desarrollar síntomas graves y de la letalidad. La vacunación se ha notado claramente en las cifras de mortalidad. La fulgurante quinta ola de la pandemia en España dejó cifras de contagios que no se veían desde la tercera ola (la que estalló tras las Navidades) y, aunque se produjo un aumento de las muertes, la mortalidad alcanzada tras la explosión de julio no es comparable a la de ningún otro momento de la epidemia en nuestro país. Cada curva está ajustada respecto al pico máximo que llegó a registrar cada grupo en la tercera ola.



La vacunación entre los mayores ya se nota en los enfermos graves y la mortalidad Comparación de la evolución de los casos, muertes y hospitalizaciones con Covid-19 entre los que tienen más de 80 años (el primer grupo de edad en recibir la vacuna), entre 70 y 79 años, 60 y 69 años, 50 y 59 años y el resto de grupos Casos Hospitalizados Muertes



¿Qué comunidad está vacunando ahora más rápido?

En los primeros meses del plan de vacunación, el ritmo aumentó en toda España, pero varió la velocidad a la que las diferentes regiones realizaron los pinchazos, debido a las distintas estrategias de cada comunidad. En el siguiente gráfico se puede ver el número de dosis que se administran, por cada 100 habitantes, cada día en cada comunidad y la media para España. Las curvas muestran la media de la última semana.



¿Qué comunidad está vacunando más rápido? Así evoluciona el ritmo de administración por habitante Evolución del número de nuevas dosis de la vacuna contra la Covid-19 administradas en cada comunidad autónoma por cada 100 habitantes. Se muestra la media de 7 días por fecha de notificación



El camino a la inmunidad en el mundo

Millones de personas en un pequeño número de países en todo el mundo ya han recibido, al menos, una dosis de alguna vacuna contra la Covid-19. La campaña empezó en muchos países en diciembre con autorizaciones de emergencia, en algunos casos utilizando fármacos experimentales, y que se ha acelerado en las últimas semanas con las autorizaciones de varias vacunas en la Unión Europea y el resto del mundo.

El siguiente mapa muestra los países que más dosis han administrado por cada 100 habitantes en todo el mundo. Solo se muestran las cifras de los países que han publicado datos, según los datos recopilados por el portal Our World in Data.







La brecha de vacunación entre países ricos y pobres se empieza a mostrar en las cifras. Hasta el momento, la mayoría de dosis administradas en todo el mundo se concentran en el hemisferio norte. Esta tabla incluye el porcentaje de personas inmunizadas en cada país, un dato que puede ser distinto a las dosis por cada 100 habitantes ya que en muchos países se están administrando vacunas que necesitan dos dosis. Este porcentaje no se puede calcular para los países que no muestran por separado el número de dosis administradas de cada tipo de vacuna.







La diferencia entre las curvas de vacunación entre los países se debe principalmente a la disponibilidad de dosis, la capacidad del sistema de vacunación y la aceptación entre la ciudadanía. Aunque hay que tener en cuenta también el tamaño y la población de cada país para hacer las comparativas: no es lo mismo vacunar a 8 millones de personas que viven concentrados en 22.000 kilómetros cuadrados que vacunar a 47 millones de personas que viven en 500.000 kilómetros cuadrados de superficie. Hasta la fecha, la vacuna de Pfizer es la más difundida en Europa y Estados Unidos. En Reino Unido también se administra la de Oxford/AstraZeneca. En cambio China, India y Rusia están utilizando sus propios fármacos que también se distribuyen por parte de Latinoamérica.







La brecha económica se hace más visible al agrupar las dosis administradas por regiones del mundo. El proceso de vacunación apenas ha comenzado en América Latina y África, frente a los países con mayor renta per cápita, que acapararon la mayoría de las dosis compradas antes de la aprobación de las vacunas.







El siguiente gráfico muestra con mayor nivel de detalle cómo es la brecha en el proceso de vacunación entre los países del mundo, según sus niveles de renta. Mientras más ricos son los países, más dosis por cada 100 habitantes han administrado, y viceversa: los países de rentas más bajas son las que menos vacunas han podido inocular a su población. Haz clic sobre las burbujas para ver el detalle de la vacunación en cada país.