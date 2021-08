Qué comunidades han impulsado y cuáles han lastrado el objetivo del 70% de vacunados

Nueve meses después del primer pinchazo contra la COVID-19, lo más probable es que España consiga este miércoles o jueves el ansiado 70% de la población vacunada, un porcentaje orientativo que cuando comenzó la campaña hacía alusión a la llamada 'inmunidad de grupo', pero que la evolución del virus ha dejado desfasado. Con todo, ese hito en la vacunación no ocurrirá al mismo tiempo en todas las comunidades autónomas: nueve de ellas ya han podido alcanzar ese porcentaje y otras van con retraso. Asturias, Galicia y Extremadura van a la cabeza y ya tienen más de 7 de cada 10 ciudadanos vacunados. En el otro extremo, Madrid, Catalunya o Baleares –además de Ceuta y Melilla– tienen más problemas para alcanzar ese 70% de personas con la pauta completa.

Los expertos ya señalaron que aferrarse a un porcentaje fijado para la 'inmunidad de rebaño' para declarar la 'nueva normalidad' no era realista: con nuevas mutaciones más contagiosas ese porcentaje varía, con lo que nunca ha sido un número fijo. A pesar de ello, sí se trata de un indicador orientativo de que España avanza en la campaña de inmunización frente a la COVID-19, y que sigue en la lista de los países con mejor ritmo de vacunación del mundo.

Se ha llegado a ese número de inmunizados con algo más de diez días de atraso respecto a lo que predijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aseguró que se alcanzaría el 70% de vacunados el 18 de agosto. Esto se explica porque nos encontramos en el peor nivel de dosis administradas desde abril. Pero no tanto por falta de vacunas, como en otras ocasiones, sino por problemas para alcanzar a estratos más reticentes, como la gente que se ha ido en verano de vacaciones a otras comunidades, o los contagiados de la última ola que deben esperar para vacunarse. Sin embargo, se ha compensado esta bajada de dosis inyectadas con los nuevos protocolos, ya que muchas comunidades autónomas han ajustado sus cifras de población con pauta completa en agosto al incluir en ese grupo a las personas que habían pasado la COVID-19 y tenían una dosis de la vacuna.



Así evoluciona el ritmo de vacunación en España Evolución del número de nuevas dosis de la vacuna contra la Covid-19 administradas en España. Las cifras se muestran por fecha de notificación Al ritmo medio de la última semana, tardaríamos más en vacunar al 70% de la población (con dos dosis) Fuente: Ministerio de Sanidad



Entre las comunidades el ritmo de vacunación es muy diferente. Mientras que Andalucía ha sido la última en incorporarse este martes a la lista de territorios que han alcanzado el porcentaje objetivo, otras como Asturias, Galicia y Extremadura lo superaron hace días. Estas últimas son también algunas de las comunidades autónomas más envejecidas, con lo que han recibido más dosis que el resto en los primeros meses por el protocolo en la campaña de vacunación, que privilegiaba a los más vulnerables. Aunque no es el único motivo por el que tienen los porcentajes más altos de personas con la pauta completa.

Las comunidades más adelantadas

El 12 de agosto Asturias se convirtió en la primera comunidad autónoma en alcanzar ese 70% de población vacunada. Ahora, ese porcentaje de personas con la pauta completa asciende al 78,4%: "En Asturias se está poniendo el 100% de lo que llega antes de que acabe la semana". Así explica el consejero de Sanidad del Principado, Pablo Fernández Muñiz, el éxito de Asturias en la campaña de vacunación.

En el tramo final de la campaña, Salud del Principado está intensificando la captación de la población pendiente de recibir la vacuna. "La semana pasada se iniciaba la apertura del sistema de autocita para los mayores de 12 años que en un primer momento rechazaron la inmunización o con los que no ha sido posible establecer contacto telefónico", explican al respecto desde la Consejería. El resto de la población de más de 40 años que desee vacunarse y todavía no haya podido, dispone a su vez de la opción "Llamamiento extraordinario de vacunación". Desde el inicio de la campaña en Asturias todas las dosis que llegaban se iban administrando, sin reservar nada.

Algo similar sucede en Galicia, con el 74,1% de la población vacunada. Como ocurre en Asturias, los datos también se explican por el envejecimiento de la población, a la que se dio prioridad en la campaña de inmunización. Casi una tercera parte de los habitantes gallegos tienen 60 o más años, mientras que los que tienen menos de 30 no llegan a representar una cuarta parte del total. La comunidad ha ido recibiendo un porcentaje de vacunas superior al peso de su población en el Estado por este motivo. Pero más allá de eso, la población ha respondido a las convocatorias. En pleno mes de agosto y avisados con apenas tres días de antelación, el 80% de los jóvenes de 12 y 13 años acudieron a recibir su primera dosis el día 23. La Consellería de Sanidade apunta también a la implicación del equipo de enfermería dedicado a la tarea, compuesto por profesionales que se presentaron voluntarios.







Extremadura, que ocupa la tercera posición de la lista de vacunados con la pauta completa, ha estado entre las comunidades autónomas con mejor ritmo desde el inicio de la campaña, un dato que la Consejería de Sanidad extremeña achaca a la "gran respuesta" de la población, que ha acudido a los llamamientos masivos para recibir el preparado contra la COVID-19, y a la "buena organización de los profesionales del Servicio Extremeño de Salud". Sanidad desvincula los buenos datos de la campaña de vacunación a la pirámide de la población extremeña, más envejecida que en otras comunidades autónomas, porque "el reparto de vacunas que ha hecho el Ministerio ha sido en proporción a la población de grupos de edad", subraya.

Por su parte, Andalucía ha alcanzado este martes el objetivo del 70%. Es la comunidad autónoma con más dosis administradas, casi 12 millones. En tanto, Canarias se ha quedado a las puertas de la meta debido a problemas en la llegada de las vacunas y, explican, porque se trata de uno de los territorios con más personas jóvenes. Las islas, además, fueron de las primeras comunidades en comenzar a inmunizar a los adolescentes mayores de 12 años.

Comunidades con gente joven y problemas en llegar a la población

En Baleares, la comunidad con un porcentaje menor de personas con pauta completa, el 63,6%, uno de los principales problemas ha sido vacunar a los trabajadores del sector servicios, de gran importancia en las islas. Estas personas, por horarios incompatibles, han ido aplazando las citas o no han acudido a los centros sanitarios. Para paliarlo, el Govern aprobó hace unas semanas la vacunación sin cita previa, no para turistas, sino enfocada a estos profesionales. La idea es que puedan vacunarse cuando quieran, después de acabar su jornada, y no tengan que esperar a que termine la temporada de verano para recibir sus dosis de la vacuna contra la COVID-19.

En el caso de Madrid y Catalunya, se explica que no se haya alcanzado el porcentaje aún porque se trata de algunas de las comunidades con más población joven, que son los últimos en vacunarse según se estableció al inicio de la campaña. Sin embargo, no es la única explicación a las demoras. Durante todo el proceso de vacunación Madrid ha tenido problemas con el ritmo de los pinchazos, y ha intentado paliar el retraso primero abriendo las agendas, después habilitando la vacunación sin cita, incorporando espacios privados de vacunación como El Corte Inglés y promocionado también las inoculaciones en plena madrugada en algunos centros sanitarios. De seguir a este ritmo en la vacunación y según los últimos datos, la Comunidad de Madrid tardaría aún dos semanas en alcanzar el ansiado 70% de la población con la pauta completa. Catalunya tardaría 12 días y Baleares llegaría al objetivo en un mes.

Reportaje elaborado con información de Javier Martínez Mansilla, Beatriz Muñoz, Angy Galvín, Santiago Manchado y Dácil Jiménez.