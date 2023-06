Zapatero reivindica la bandera LGTBI: “Vamos a defenderla y exhibirla las veces que haga falta”

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, revindicó el pasado martes la importancia y connotación de la bandera arcoíris. “Vamos a defenderla y exhibirla las veces que haga falta”, aseguró.

“Esa bandera arcoíris, esos colores, que solo se producen en el universo, que tiene esa infinitud, como el amor, que es infinito”, dijo el exdirigente socialista que legalizó el matrimonio homosexual en un acto organizado por el Ministerio de Igualdad, en el que fue premiado en sus terceros Reconocimientos Arcoíris.

Las declaraciones de Zapatero se producen en un contexto marcado por los pactos entre el Partido Popular y la extrema derecha, que han dado como resultado la retirada de la bandera LGTBI de diferentes ayuntamientos del país. Asimismo, este símbolo es uno de los que Vox, por medio de una mano con una pulsera con la bandera de España, tiraba a la basura en su polémica lona, que fue retirada el pasado mediodía.

“Ya sabemos que al abrir los espacios de la libertad y al superar el machismo, la homofobia y la transfobia siempre tienes viento en contra”, añadió José Luis Rodríguez Zapatero.

“Este Ministerio de Igualdad me gusta”

El que fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 también expresó su “reconocimiento y afecto” a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a quien agradeció su tarea y “el afecto y el respeto” con el que siempre le ha tratado.

En el evento organizado en Madrid con motivo del Orgullo LGTBI, Montero defendió que “nuestra sociedad es fuerte cuando todo el mundo puede ser quien es, cuando nadie tiene que esconderse”.

La ministra aseguró que aquellos que dicen que “una mujer trans no es una mujer”, o que “dos padres o dos madres no pueden formar una familia”, en realidad tienen una idea de España “muy pequeña”. “España es cuando hay Orgullo”, sentenció la titular de Igualdad. “Y, en efecto, Irene, esto no ha hecho más que empezar”, concluyó Zapatero.