FaceTime corregirá tu mirada automáticamente para que parezca que miras a cámara y no a la pantalla del móvil

FaceTime corregirá de forma automática los ojos para que estén constantemente mirando a la cámara y no a la pantalla. Es una de las últimas características anunciadas en la tercera beta iOS13 y iPadOS, que todavía no tiene fecha de salida. Apple intenta corregir así el clásico vicio que tenemos la mayoría de mortales al hablar por videoconferencia y que nos lleva a mirar a la pantalla del móvil en vez de a la cámara.

El algoritmo detectará la cara de la persona y moverá la mirada automáticamente para que así el interlocutor al otro lado sienta que le estamos mirando fijamente. Ya hay algún que otro ejemplo en Twitter de cómo será la nueva característica y parece estar bastante logrado.

Guys - "FaceTime Attention Correction" in iOS 13 beta 3 is wild.



Here are some comparison photos featuring @flyosity: https://t.co/HxHhVONsi1pic.twitter.com/jKK41L5ucI