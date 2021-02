Un antiguo colaborador de Puigdemont paga publicidad opaca en Facebook para pedir el voto independentista el 14F

"Superem el 50" apenas suma 20 seguidores en Facebook. Sus 84 anuncios electorales en cambio, que llaman a votar a los partidos independentistas para que consigan la mayoría absoluta en las elecciones catalanas del 14F, se han mostrado entre 1,1 y 1,3 millones de veces a los usuarios de Catalunya en solo cuatro días. Es previsible que estas cifras de impacto aumenten todavía más en las próximas horas, puesto que Facebook puede tardar hasta 48 horas en actualizar estos datos y todos los anuncios de "Superem el 50" permanecen en circulación en el momento de redacción de esta información.

La página independentista, creada el 29 de diciembre de 2020, ha conseguido estas notables cifras de alcance (el censo para el 14F en Catalunya es de 5,6 millones de electores) gracias a una inversión de más de 1.000 euros al día. El montante total asciende por el momento a 4.659 euros, aunque "Superem el 50" sigue inyectando dinero para distribuir su propaganda electoral, como recoge la Biblioteca de anuncios de Facebook. Saber quién se está haciendo cargo de esa inversión es otro cantar. La red social recoge que la página independentista está gestionada por cinco usuarios radicados en España, pero no ofrece sus nombres.

"Superem el 50" no incluye ninguna información sobre sus gestores o su relación con los partidos independentistas, ni en su perfil de Facebook ni en su página web. ERC, Junts per Catalunya y la CUP han negado a elDiario.es tener relación con esta campaña de propaganda opaca, lo mismo que asociaciones como Òmnium Cultural. El único dato sobre los responsables de la página se encuentra en la política de privacidad de su web, en la que se afirma que la empresa responsable del tratamiento de datos es Catalitza Oü.

Catalitza Oü es una empresa radicada en Tallin (Estonia) creada por Jaume Cabaní, investigado en la operación 'Voloh'. El juez y la Guardia Civil le investigan, junto a otros empresarios y expolíticos independentistas, por el supuesto desvío de fondos públicos para financiar la estancia de Carles Puigdemont en Waterloo.

Además de Catalitza Oü, Cabaní también fue el responsable de administrar CatGlobal, desde principios de 2018 –cuando se fue a vivir a Bélgica– hasta abril de 2019. Se trata de una sociedad creada en ese país que recoge donativos para sostener el Consell de la República, la entidad con sede en Waterloo en la que se agrupan el expresident y representantes del resto de partidos independentistas. El juez investiga si Cabaní es el informático que facilita la supuesta financiación ilegal del expresident mediante el desvío de subvenciones y su transformación en criptomonedas para evitar su rastreo. Además de registrar tres de sus cuentas bancarias y sus declaraciones a Hacienda desde el 2016, el juez Joaquín Aguirre ha pedido una orden europea para investigar las cuentas de Cabaní en Alemania.

Contactado por elDiario.es, Cabaní ha asegurado que la campaña de propaganda en Facebook está financiada por una ONG estonia con el mismo nombre que su empresa, Catalitza. Su propósito es defender "los Derechos Civiles en el entorno de internet", afirma el empresario: "Esta ONG tiene distintos proyectos de cooperación local. Uno de ellos de apoyo a catalanes represaliados por parte del Estado español. En este sentido hemos organizado una campaña en internet a favor de la participación en las elecciones".

Esta ONG tiene distintos proyectos de cooperación local. Uno de ellos de apoyo a catalanes represaliados por parte del Estado español. En este sentido hemos organizado una campaña en internet a favor de la participación a las elecciones Jaume Cabaní

Preguntado por el origen de los fondos de la ONG, Cabaní responde que provienen de "donaciones particulares". También que su campaña de propaganda electoral no tiene "ninguna relación" con los partidos independentistas para los que pide el voto el 14F.

Fuentes próximas a Carles Puigdemont aseguran asimismo que Jaume Cabaní "ya no tiene ninguna relación" con ellos. "Ni con el Consell per la República, ni con el president Puigdemont, ni nunca ha tenido ningún tipo de relación con Junts per Catalunya", afirman. Además indican que el entorno del expresident no había tenido noticia de la campaña hasta el momento que esta redacción se puso en contacto con ellos. "Yo me he enterado por vosotros y nadie aquí tenía noticia de esto", afirmó una portavoz a preguntas de elDiario.es.

"Te proponemos una reflexión entretenida de la mano de un chatbot interactivo"

La página "Superem el 50" ha publicado 84 anuncios en Facebook. Cada uno está dirigido a un público diferente, empleando las herramientas de segmentación de publicidad de la red social. "Los anunciantes suelen usar el mismo vídeo o imagen y texto para crear campañas publicitarias con diferentes fechas de inicio, ubicaciones o presupuestos", detalla Facebook. La propaganda independentista de "Superem el 50" emplea el mismo mensaje en todos ellos, aunque utiliza 10 imágenes diferentes como gancho.

El mensaje es el siguiente: "Quizás ya sabes qué harás el 14 de febrero... o quizá todavía tienes dudas. Te proponemos una reflexión interactiva de la mano de un chatbot interactivo... Toca el botón". Los botones conduce hasta la página web que gestiona la empresa de Cabaní, donde un sistema de respuesta automática ofrece diferentes respuestas en caso de que el usuario señale que "pasa" de ir a votar el 14F, que duda o que sí tiene planeado acudir a las urnas. En todas las líneas de conversación resultantes, el chatbot recomienda el voto a los partidos independentistas.

Respecto a las imágenes que utilizan los anuncios, las diez versiones utilizan la misma línea creativa. Incluyen un eslogan que cambia en función de lo que muestre la foto y la pregunta "¿votarás?", junto a la grafía de los botones con las opciones "passo", "dudo" y "voto". De esta forma, una de ellas muestra el planeta Tierra y el eslogan "para que el mundo nos reconozca, votarás?", otra a una persona encerrada en una celda junto al lema "para sacar a los presos, votarás?" y otra un fotograma de Charles Chaplin en El Gran Dictador: "Para detener el fascismo, votarás?".

No obstante, no todas las versiones de los anuncios han recibido la misma inversión. La mayoría de fondos de la campaña han ido a parar al anuncio que recurre al gancho del coronavirus: "Para vencer al virus, votarás?". Esta publicidad ha tenido un mayor impacto entre las mujeres, especialmente aquellas en el rango de edad de los 45 a los 54 años.

Sobre los datos personales y políticos que se puedan extraer de su campaña de propaganda, Jaume Cabaní afirma a elDiario.es que su único uso será "los descritos en la campanya y en la política de privacidad". Esta última asegura que "no se venderán a terceros" ni se sacarán fuera de la Unión Europea.