Los operadores españoles disienten sobre la rapidez del despliegue del 5G

Directivos de las cuatro principales operadoras de telecomunicaciones españolas han disentido este martes en el primer Foro Nacional 5G acerca de cuándo esta tecnología se generalizará en el país, con el representante de Vodafone confiado en que "en tres años", mientras los de MásMóvil, Telefónica y Orange creen que dependerá de factores aún no definidos.

El director de innovación de Vodafone Business, Alberto del Sol, ha indicado, durante una mesa redonda del foro que se celebra en Madrid, que las operadoras han aprendido del despliegue de las anteriores generaciones de telecomunicaciones y que el plazo que prevé es de tres años.

Del Sol ha apuntado también, no obstante, que las redes de 4G se están terminando de amortizar ahora y que para el 5G todas las empresas se fijan más en "dónde habrá un retorno de inversión" sin muchos años de demora.

En cualquier caso, ha defendido que la tecnología 5G tiene que desplegarse cuanto antes, porque "los casos de uso nacen una vez que la tecnología está desplegada".

Esa premisa no la han compartido sus compañeros de debate, como la gerente de innovación de Telefónica España, Mercedes Fernández, quien, al contrario, ha opinado que la búsqueda de casos de uso es muy activa ahora y serán esos casos de uso los que definan la rapidez de implantación del 5G.

"El 5G es una carrera de fondo", ha remarcado en ese sentido la dirigente de Telefónica.

Fernández cree que "el coche conectado es el mayor reto para el 5G", pero que se tiene que compaginar con otros casos de uso, como los incipientes en logística y almacenaje o supervisión de vías ferroviarias y gasoductos, junto a aplicaciones en la industria farmacéutica, el turismo y la arquitectura, entre otras.

El director de ingeniería de producto de Orange, Tomás Alonso, también ha considerado que el despliegue del 5G correrá paralelo a la digitalización de la sociedad, sin saber a priori si puede generalizarse en tres años.

Alonso ha destacado que las grandes compañías "ya han empezado" su digitalización, pero "el catalizador" serán las pymes.

También ha considerado muy optimista el cálculo de tres años de Del Sol el vicedirector ejecutivo de MásMóvil, Eduardo Duato.

"Para que un despliegue sea masivo tiene que tener un 'business case' que a día de hoy no está del todo claro", ha contrapuesto.

Sí ha añadido Duato que las operadoras están preparadas si otros sectores lo requieren y tienen los "ahorros" para el despliegue, y ha valorado que haya indicios de "un sensato acuerdo" para la compartición de redes.

Ahí Duato ha contado con el apoyo del director de innovación y estrategia de producto de Cellnex Telecom, José Antonio Aranda, el quinto participante en el coloquio, quien ha invitado a las cuatro grandes "telecos" españolas a compartir las antenas y torres y centrarse en "los nuevos servicios", como la virtualización (servicios en la nube).

"Un euro que no gasto en espectro, no lo gasto en capex", ha indicado Aranda para animar a las operadoras a que no inviertan en capital inmovilizado, e incluso las ha invitado a compartir también oficinas centralizadas y otras infraestructuras.