Arteaga reconoce que los técnicos "no se creen" que la nueva empresa de la basura en Santa Cruz dé el servicio que promete

El concejal de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Dámaso Arteaga (CC), ha reconocido este jueves que la propuesta de adjudicar a Valoriza el contrato de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos por 142 millones de euros en ocho años no cuenta con el respaldo de tres técnicos municipales, "que no se creen" la oferta presentada por la filial de Sacyr al haber planteado unos objetivos de calidad del servicio con un porcentaje (80%) muy superior al 50%, umbral por encima del cual este se considera desproporcionado o anormal.

En declaraciones a Radio Club Tenerife, Arteaga, a quien todos los grupos de la oposición han pedido explicaciones por ese asunto, restó importancia al informe desfavorable: "Simplemente se refiere a uno de los cuatro parámetros tenidos en cuenta, el del aseguramiento de la calidad del servicio, y ello quiere decir que la empresa ha dicho que va a ser excelente en la limpieza de tal forma que la ciudad va a quedar perfectamente limpia. Los técnicos no creen que eso vaya a ocurrir, pero de ahí a que Valoriza no pueda ejecutar el contrato a satisfacción del Ayuntamiento y con el pliego en la mano... Esta circunstancia la Mesa de Contratación entiende que no se da", pues ha hecho "un análisis del conjunto", en el que se concluye que "la oferta es perfectamente ejecutable ".

Llama la atención que la ganadora del concurso ofrezca 80 empleados menos que la segunda clasificada, FCC, que por este criterio obtuvo cuatro puntos más que Valoriza. La filial de Sacyr recibió 13 puntos por sus objetivos de calidad, pese a que el informe técnico negativo advirtió de que se trataba de una oferta temeraria. Las restantes cuatro empresas concursantes se atuvieron a los límites que fijaban en las normas del concurso y por eso recibieron 8,3 puntos.

De haberse situado en ese tope, Valoriza de todos modos hubiera superado a FCC por apenas 0,34 puntos. Aunque su oferta económica es la mejor, 17.748.424 euros al año, se trata de 1.972 euros menos que la situada en segunda lugar, la de Ascan-Acciona.

El concejal trata de despejar las sospechas de que haya podido producirse alguna irregularidad, tras las críticas recibidas desde la oposición municipal: "Para nada, lo que puede haber son interpretaciones jurídicas distintas; la Mesa de Contratación no discute el informe de esos técnicos, lo hace suyo, pero se refieren a uno de los parámetros" y en el global "la suma ganadora es la de Valoriza".

En este punto el concejal se escuda en que de la Mesa forman parte el interventor, la letrada de los Servicios Jurídicos, el director general de Servicios Públicos y el jefe Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos. Precisamente, el jefe técnico de este último departamento, junto a la jefa de la Sección de Mantenimiento de la Ciudad y un arquitecto técnico, concluyeron, tras recabar y contestar de forma detallada las alegaciones de Valoriza, que esta empresa va a dedicar una "escasa asignación de recursos humanos para las numerosas tareas que se proponen" y que, por lo tanto, "el aseguramiento de la calidad [del servicio] no puede ser cumplido".

Cabe recordar que el pasado año, cuando Arteaga y el alcalde José Manuel Bermúdez anunciaron en nota de prensa la licitación de la limpieza y recogida de basura, destacaron que "el precio que oferte cada compañía pierde valor respecto al anterior concurso, obteniendo ahora una mayor puntuación la calidad en la prestación del servicio".

Sin embargo, la Mesa de Contratación, antes los reparos de los técnicos, ha dado en este caso preferencia al precio, pues además en personal ha ganado la peor oferta, y con un "reducido volumen" de contenedores, en palabras de los empleados públicos que han discrepado de la decisión de la Mesa.

En el acta de la reunión decisiva de este órgano se afirma que se adoptó la resolución de dar por ganadora a Valoriza "por unanimidad tras un intenso debate", aunque estos tres técnicos tenían voz pero no voto.

Pendiente de posibles recursos

Arteaga trata de restar importancia a ese escollo técnico, atribuyendo además las críticas de la oposición "a un intento de enturbiar el procedimiento y de sacar rédito y generar la duda en el ambiente".

Aunque el asunto va a seguir dando que hablar en los próximos días y semanas, pues la Junta de Gobierno (formada por CC y PP) debe aún adoptar la propuesta definitiva, que luego irá al pleno municipal, Arteaga manifiesta que el Gobierno local está "perfectamente tranquilo" porque las actuaciones administrativas con este expediente "se han producido con el respeto más escrupuloso y el mayor rigor jurídico".

Para apoyar esta afirmación, refiere que se consultó a la Junta de Contratación del Gobierno canario. Además, subraya que "las empresas que vean lesionados sus derechos podrán recurrir" por la vía contencioso-administrativo.

El responsable de los Servicios Públicos santacruceros llega a animar incluso a los ciudadanos a "leer con detenimiento los documentos del concurso, que están publicados con total transparencia" en la web del Ayuntamiento.