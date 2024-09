El acantilado más alto de Europa está en España: vistas espectaculares a 613 metros sobre el nivel del mar

El norte de España cuenta con algunos de los parajes naturales más impresionantes de la Península Ibérica. Su variada orografía, sumada a las singulares playas de la costa del mar Atlántico, de heladas aguas y salvajes mareas, la vuelven una llamativa opción para los amantes de la naturaleza.

Una de las comunidades autónomas que más destaca gracias a su combinación única de mar y montaña es Galicia. La región del noroeste de España destaca por sus parajes naturales, repletos de limpias playas, verdes sendas y escarpados acantilados.

Uno de los enclaves más especiales se encuentra en A Coruña, más concretamente en la sierra de A Capelada, entre el municipio de Cariño y el de Cedeira. Se trata de los acantilados de Vixía de Herbeira -comúnmente denominados acantilados de Herbeira-, los cuales destacan por ser los accidentes naturales de este tipo con mayor cota sobre el nivel de mar de toda la Europa continental.

De esta manera, el espacio natural es además el cuarto más alto de todo el antiguo continente si se tienen en cuenta también los presentes en las islas. El enclave, a 613 metros de altura sobre el nivel del mar, es tan solo superado por los siguientes acantilados:

Hornelen, en Noruega -a 860 metros de altura-.

Cabo Enniberg, en Islas Feroe (Dinamarca) -a 754 metros de altura-.

Croaghaun, en la República de Irlanda -a 668 metros de altura-.

Ruta por los acantilados de Vixía de Herbeira

Para disfrutar al completo de los acantilados de Vixía de Herbeira, primero hace falta llegar hasta la Garita de Herbeira, una antigua construcción de piedra con un techo abovedado levantada durante el siglo XVIII. Sin embargo, debido al desgaste ocasionado por el paso de los años, la actual Garita data del 1805.

Fue durante ese siglo cuando se volvió a habilitar el enclave como puesto de vigilancia costera y marítima. Finalmente, se llevaron a cabo algunos retoques menores de restauración y rehabilitación. De esta forma, el enclave está denominado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), además de estar incluido en la Red Natura 2000.

Una vez aparcada frente a la Garita, se deberá seguir por la línea de acantilados por los que se podrá disfrutar de las vistas y a línea costera. A lo largo de este trayecto, no solo es posible disfrutar del paisaje, sino también de diferentes animales, como vacas pastando.

Durante el trayecto de bajada a lo largo de los acantilados, será posible apreciar las puntas Robaliceira y do Limo, la punta Candieira, la praia de Teixidelo y el illote de Gabeira e Gabeira de Terra. De este último, se cuenta la leyenda de que arribó a sus costas el barco del Apóstol San Andrés, el cual sufrió un naufragio que convirtió su bote en piedra.

Si se continúa el camino es posible llegar al mirador do Cruceiro de Teixidelo, un enclave con vistas únicas y una placa en conmemoración del actor Leslie Howard, famoso entra otras actuaciones por su interpretación de Ashley Wilkes en la película “Lo que el viento se llevó”.

Avanzando un poco más, será posible llegar a una playa de arenas negras, la Praia de Area Negra de Teixidelo, en la Punta de la Mina. Un arenal que destaca por poseer arena de color negro de origen no volcánico que se formó gracias a la erosión de piedras de este color.

Al continuar por el camino es posible llegar a la Punta do Furado y la Fervenza de Calabanda, donde es posible apreciar una cascada que se precipita a 72 metros de altura sobre el nivel del mar. Alrededor de la zona, es posible observar los últimos restos visibles de la antigua fundada en el siglo XIX.

Durante todo el camino, es posible disfrutar de unas vistas únicas, aunque es recomendable no asomarse demasiado, ya que hay zonas complicadas, por las que no es del todo seguro caminar si no se está preparado correctamente.

Cómo llegar a los acantilados de Vixía de Herbeira en coche

Para disfrutar de los acantilados de Vixía de Herbeira, es necesario llegar primero a la Garita. Para ello, habrá que conducir desde el municipio de Cedeira, en A Coruña. A partir de aquí, habrá que continuar por la carretera señalizada a San Andrés de Teixido y al llegar al cruce con el municipio de Cariño, donde habrá que tomar la carretera en dicha dirección.

A continuación, habrá que continuar durante 3 kilómetros hasta llegar al mirador de la Garita de Herbeira. Desde ahí, existen múltiples posibilidades, como comenzar rutas o simplemente disfrutar de las vistas o visitar alguna playa determinada.