Ruta por la Ribeira Sacra: una aventura en plena naturaleza gallega con una de las excursiones más bonitas de España

Oculta entre el curso fluvial de tres de los principales ríos de Galicia y ubicada al sur de la provincia de Lugo y al norte de Ourense, se encuentra la denominada Ribeira Sacra. Considerada para muchos un tesoro natural inédito y aun por descubrir, es definida comúnmente en la zona como uno de los secretos mejor guardados de Galicia. Escondida entre los ríos Cabe, Sil y Miño, la Ribeira Sacra cuenta además con multitud de monumentos románicos y viñedos milenarios.

El paraje, con capital en Monforte de Lemos, en Lugo, ofrece gran cantidad de actividades para realizar a lo largo de todo su recorrido. En él, no solo podrás disfrutar de la naturaleza, siempre de manera responsable y sin perjudicar el entorno, sino que también podrás degustar algunos de los alimentos que llevan elaborándose en la zona durante siglos.

Origen de la Ribeira Sacra

Aunque su procedencia es incierta, el primer documento escrito en el que se menciona a este paraje natural data de la Edad Media, cuando Teresa de Portugal se refirió al mismo como “Rovoyra Sacrata” en el documento fundacional del monasterio de Santa María de Montederramo. Tiempo después, el monje e historiador Antonio de Yepes tradujo la denominación del latín al castellano como Ribeira Sacra, debido a la gran cantidad de monasterios y lugares sagrados que se encuentran a lo largo del recorrido.

Pese a ello, en las últimas décadas se ha puesto en duda esta traducción, argumentando que el término en latín “rovoyra” está más cerca de hacer alusión a roble o robledal, árbol que además se consideraba sagrado durante el periodo en el que se acuñó el término.

Arquitectura románica

Además de su deslumbrante paisaje, dividido de forma natural por ríos y donde sobresale una exuberante naturaleza, el destino destaca también por su arquitectura, ya que cuenta con numerosas iglesias de estilo románico repartidas por todo el entorno. Algunas de las más relevantes son:

San Fiz de Cangas, en Pantón.

Santo Estevo de Atán, en Pantón.

San Xoán, en Portomarín.

Santa María de Pesqueiras, en Chantada.

Santo Estevo de Ribas de Miño, en O Saviñao.

Sin embargo, estos son solo algunos ejemplos de la infinidad de iglesias y templos que están presentes durante el recorrido por la Ribeira Sacra, considerada Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 2018.

Denominación de origen

La Ribeira Sacra destaca también por sus afamados vinos de denominación de origen, cuya producción comenzó cuando los monjes de la zona se asentaron a ambas orillas de los cursos fluviales. La tradición en la producción de vino es capital y una de las claves de esta denominación de origen. Por ello, cada año en la villa de Sober, en Lugo, se celebra la Feira do Viño de Amandi, una ceremonia considerada Fiesta de Interés Turístico de Galicia, en la que se celebra la producción autóctona de vino.

El territorio no solo cuenta con este festejo, sino que a lo largo de toda su extensión se celebran innumerables festividades que demuestran las tradiciones y la vida del entorno, que en la actualidad también sirven como reclamo turístico.

Los trabajos artesanales y la obtención de vino, aceite y arcillas son muy reconocidos por la zona, como en el caso de las alfarerías de Gundivós y Niñodaguia, donde tratan de preservar la artesanía de elaboraciones que comenzaron en la época medieval hace más de mil años.

Camino de Santiago

Son varios los posibles caminos a cruzar pertenecientes a la Ribeira Sacra durante la peregrinación del Camino de Santiago. En primer lugar, el Camino de Francés es el más famoso y el más transitado, además de ser el que mayor tradición histórica tiene. Por otro lado, está el Camino de Invierno como opción alternativa con la que cuentan los peregrinos. Dicha alternativa recorre el Cañón del Sil y las riberas del Miño. Este recorrido era también utilizado en la Edad Media, aunque en invierno, cuando se volvía una opción segura debido a las dificultades que presentaba el clima.

Ruta do Canón do Río Mao

Durante todo el recorrido que engloba la Ribeira Sacra, hay una excursión que destaca por encima del resto por sus singulares características, la Ruta do Canón do Río Mao. Se trata de una ruta circular de dieciséis kilómetros, durante la cual es posible disfrutar de diferentes enclaves con increíbles vistas y enorme valor cultural. Conviene tener en cuenta que el trayecto no es apto para cualquier tipo de público; su intensidad y dificultad es de grado medio. La actividad tiene un tiempo estimado de 6 horas y media y un desnivel de subida y bajada de 991 metros.

La ruta comienza en una antigua central hidroeléctrica denominada Fábrica de la luz; desde allí, habrá que ascender por una pendiente hasta San Lourenzo de Barxacova, donde está ubicada una antigua necrópolis medieval.

Posteriormente, la ruta continúa por el cañón del río Mao, un terreno que no está en cuesta, pero que, sin embargo, destaca por ser algo estrecho. Durante esta fase del recorrido es posible disfrutar de unas valiosas vistas a la Ribeira Sacra.

Tras disfrutar del paisaje, habrá que atravesar unos campos de pasto y cultivo y transitar varios pueblos como Forcas y A Miranda. Al ser una ruta circular, esta nos dirigirá de nuevo a San Lourenzo, desde donde descenderemos hasta llegar al cauce del río Mao. La ruta finalizará por una pasarela de madera paralela al río hasta el punto de inicio.