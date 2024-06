Viajes Imserso 2024: precios, requisitos y plazos

Se acerca el plazo para solicitar los viajes del Imserso para la temporada 2024-2025: será del 1 al 22 de julio, ambos inclusive. Habrá un total de 886.269 plazas ya que se incluyen 70.000 más, con un presupuesto que aumenta en un 14%, unos 300 millones de euros. Los viajes darán comienzo en octubre.

Según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE), no es necesario cumplimentar una nueva solicitud para aquellas personas que se han acreditado en temporadas anteriores. Estas recibirán un documento en el que figuran los datos personales y de preferencia de destino. Aunque en el caso de que quieran modificar algún dato, deberán enviarlo al Imserso dentro de este mismo plazo.

Para la presentación de nuevas solicitudes, el Imserso recomienda su presentación de forma telemática a través de su sede electrónica. El siguiente paso es descargar de la página web del Imserso o en su sede electrónica el modelo de solicitud de participación en el nuevo concurso.

Una vez cumplimentado, se puede remitir por dos vías:

En la sede electrónica y la página web del Imserso.

En la oficina de asistencia en materia de registro del Imserso, situada en Avda. de la Ilustración s/n con vuelta a c/ Ginzo de Limia 58, 28029 Madrid; en la Dirección Territorial de Ceuta, Avda. de África s/n, 51002 Ceuta; y en la Dirección Territorial de Melilla, c/ Querol 31, 52004 Melilla.

En sobre franqueado, no por correo certificado, a la dirección: Programa de Turismo del Imserso, apartado de correos 10.140, 28080 Madrid.

En los próximos días, las personas que se acrediten en la base de datos del Imserso recibirán en sus domicilios las cartas de renovación, incluyendo los impresos de modificación de datos.

Los impresos de modificación de datos contienen la siguiente información:

Los datos que figuran en la base de datos del Imserso: datos personales, preferencia de destino y vinculación con otra persona de la misma provincia.

Espacio para realizar las modificaciones que considere oportunas.

Si los datos no han variado y se consideran correctos, no es preciso que realice ninguna actuación y no hay que remitir el impreso cumplimentado.

Requisitos

Las personas residentes en España que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

Ser pensionista de jubilación del sistema de Seguridad Social español.

Ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años de edad del sistema de Seguridad Social español.

Ser pensionista por otros conceptos del sistema de Seguridad Social español o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años cumplidos o más años de edad.

Ser asegurado o beneficiario del Sistema de la Seguridad Social español, con sesenta y cinco años cumplidos o más años de edad.

Españoles residentes en el extranjero siempre que reúnan alguno de los requisitos incluidos en el apartado 1.a). Así, los españoles residentes en Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, podrán tramitarlo en las correspondientes Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Españoles de origen emigrantes que hayan retornado a España, siempre que sean pensionistas de los sistemas públicos de Seguridad Social del país o países a los que hubieran emigrado.

Modalidades de viaje

El Programa ofrece las siguientes modalidades de viaje:

Zona Costa Peninsular: estancias en zonas de la Costa Peninsular de 10 y 8 días en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Comunitat Valenciana y en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

estancias en zonas de la Costa Peninsular de 10 y 8 días en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Comunitat Valenciana y en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Zona Costa Insular: estancias de 10 y 8 días en zonas de la Costa Insular (Comunidad Autónoma de Canarias y Comunidad Autónoma de Illes Balears).

estancias de 10 y 8 días en zonas de la Costa Insular (Comunidad Autónoma de Canarias y Comunidad Autónoma de Illes Balears). Turismo de Escapada, con estancias de 4, 5 y 6 días, con los siguientes tipos de viajes: Circuitos culturales. Turismo de naturaleza. Viajes a capitales de provincia. Viajes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Precios

Precios Zona Costera Peninsular: Andalucía, Catalunya, Región de Murcia y Comunitat Valenciana:

Con transporte: Estancias 10 días (9 noches) 290,07 euros / Estancias 8 días (7 noches) 228,93 euros

Estancias 10 días (9 noches) 290,07 euros / Estancias 8 días (7 noches) 228,93 euros Sin transporte: Estancias 10 días (9 noches) 253,65 euros / Estancias 8 días (7 noches) 210,72 euros

Zona Costera Insular: Illes Balears:

Con transporte: Estancias 10 días (9 noches) 331,49 euros / Estancias 8 días (7 noches) 267,63 euros

Estancias 10 días (9 noches) 331,49 euros / Estancias 8 días (7 noches) 267,63 euros Sin transporte: Estancias 10 días (9 noches) 253,77 euros / Estancias 8 días (7 noches) 210,47 euros

Zona Costera Insular: Canarias:

Con transporte: Estancias 10 días (9 noches) 435,95 euros / Estancias 8 días (7 noches) 355,30 euros

Estancias 10 días (9 noches) 435,95 euros / Estancias 8 días (7 noches) 355,30 euros Sin transporte: Estancias 10 días (9 noches) 253,65 euros / Estancias 8 días (7 noches) 210,39 euros

Turismo de Escapada

Se ofrecen circuitos culturales de seis días y cinco noches por un precio de 293,16 euros

Otra opción es disfrutar de la naturaleza durante cinco días y cuatro noches a un costo de 286,82 euros

También se pueden dedicar cuatro días y tres noches a conocer las capitales de provincia españolas por 124,68 euros, siendo esta la opción más económica del programa de turismo del Imserso.

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también están incluidas, pudiendo visitarlas durante cinco días y cuatro noches por 286,82 euros.

Estos precios podrán reducirse para las personas cuyos recursos económicos sean iguales o menores que el importe de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez de la Seguridad Social.

Acompañamiento permitido y nuevas rutas

Las personas usuarias podrán ir acompañadas por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin necesidad de que estos reúnan los requisitos de edad o pensión.

Asimismo, podrán ir acompañadas de los hijos con discapacidad, en grado igual o superior al 45 por ciento, siempre que viajen con sus padres y se alojen en la misma habitación o, en su caso, abonen el suplemento establecido para habitaciones dobles de uso individual que estará sujeto a la disponibilidad de plazas. En todo caso, las personas usuarias de plazas y sus acompañantes deben valerse por sí mismas para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Los viajes del Imserso incorporan todas las provincias de España, con 10 nuevos circuitos culturales, 19 nuevas rutas de naturaleza (Sierra Nevada, el Cañón del Río Lobos, etcétera) y un incremento de las plazas con habitación de uso individual, que pasarán del 2 al 10 por ciento.

También habrá un aumento de las plazas con alojamiento en habitación de uso individual y se agilizará la tramitación de los viajes para que los usuarios puedan acreditarse en el alojamiento mostrando su documento de identidad.

Transporte y otros servicios

Con respecto al transporte, estará incluido desde la capital de provincia del usuario hasta el destino y regreso, salvo en las modalidades de viajes sin transporte y viajes a capitales de provincia.

El programa también incluye otros servicios como una póliza de seguros colectiva, un programa de animación socio-cultural y un servicio de medicina general en el propio hotel (excepto en los viajes de turismo de interior).

Para la reserva de plaza se deberá abonar una cantidad fija que no superará el 20% del total del precio del viaje, según resolución de la Dirección General del Imserso.