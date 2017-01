Pedro Sánchez se presenta a las primarias: "Seré vuestro candidato a la secretaría general del PSOE"

"Seré vuestro candidato a la secretaría general del PSOE". Pedro Sánchez ha confirmado este sábado en Dos Hermanas (Sevilla), "corazón del socialismo", que será candidato para volver a optar a este cargo en las primarias previstas para mayo que llevarán a un congreso en junio. Su entorno lo había insinuado, por lo que la gente lo esperaba y no ha parado de pedírselo durante toda su intervención. Es más, el exsecretario general del PSOE ha jugado con varios amagos para un público entregado.

"No soy un político que se esconda. Es momento de comprometerse y dar lo mejor de nosotros mismos. No soy el mismo que hace tres años. Tengo más experiencia y más ganas que nunca", ha subrayado para, poco después de las 13.30 horas, confirmar el "honor" de responder a una petición que le hacían desde las bases desde que se vio obligado a dimitir tras marcharse el grueso de su ejecutiva.

Tras su anuncio, ha pedido "respeto para la candidatura de la militancia", como ha querido definirse. "Como nosotros respetamos a la que ya se ha anunciado -Patxi López- y la que con toda seguridad presentará la gestora", que dirige el PSOE desde su salida hace casi cuatro meses y que se prevé que sea la liderada por la presidenta de la Junta de Andalucía y líder del PSOE-A, Susana Díaz, quien todavía no ha confirmado que optará.

Sánchez también se ha pronunciado en Twitter sobre su decisión: "Por un PSOE que cumpla con la palabra dada. Si decimos no a Rajoy, votamos no a Rajoy". También ha insistido en que el PSC tiene derecho a votar.

Los socialistas catalanes tienen derecho a votar, la gestora no debe ni puede negárselo. Ni obligar a rogar el voto a los compañeros del PSC — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 de enero de 2017

Patxi López, el otro candidato por el momento, le ha contestado dándole la "bienvenida al debate de ideas".

Bienvenido al debate de propuestas socialistas @sanchezcastejon: ahora toca confrontar proyectos y dejar que los militantes decidan — patxilopez (@patxilopez) 28 de enero de 2017

Las primarias como "plebiscito"

En esta línea, no se ha querido ahorrar un dardo para Susana Díaz por medio de la secretaria provincial del PSOE en Sevilla, su amiga Verónica Pérez. "Llegó la hora de que digamos alto y claro que la militancia es la máxima autoridad", ha parafraseado a Verónica Pérez en aquella célebre frase cuando ella presidía el comité federal que hizo caer a Pedro Sánchez.

"Veo que hay agua en la piscina", había bromeado poco antes, dado que tenía un estanque justo detrás, en el mitin que ha protagonizado para más de 1.500 personas en el parque tecnológico de Dos Hermanas. El triple de las que se había calculado que estarían en la reapertura de la campaña provincia a provincia para encontrarse con la militancia y que se detuvo de repente, tras sendas paradas en la Comunidad Valenciana y en Asturias, para descorazonamiento de los suyos, que se han resistido a quedarse huérfanos de referente sin tiempo para construir un nuevo líder.

"Con el coraje y el compromiso que hoy estamos sintiendo, estamos convencidos de que en junio vamos a recuperar el PSOE", ha enfatizado Pedro Sánchez en su discurso. Por ello, ha prometido que en los próximos meses recorrerá "todas las provincias de España con el lema 'somos socialistas, ni más ni menos que nadie, somos socialistas'" dentro de esta campaña. Para ello, ha pedido la movilización de los militantes para ganar "este plebiscito" cuando ha perdido ya el apoyo de todos los barones y cargos orgánicos de importancia que todavía le respaldaban y que han visto en Patxi López un buen sustituto.

Con el PSC y contra los PGE de Mariano Rajoy

Ha aprovechado para enviar otros mensajes a la gestora, que "se equivocó con la abstención", y le ha reclamado que "no vote los Presupuestos Generales" del Estado (PGE) de Mariano Rajoy o que "no debilite la hermandad con el PSC", compañeros a los que ha mandado un abrazo: "Estamos con vosotros. Pronto, muy pronto, a partir de junio, tienen mi palabra de que recuperarán su derecho a participar en la vida orgánica del PSOE".

Igualmente, el madrileño ha defendido que hay dos opciones en estas primarias "el PSOE que escucha a la militancia" y el que "se abstuvo con el PP", decisión del comité federal que él no compartía y por eso dimitió en vísperas del pleno de investidura de Mariano Rajoy, mientras un puñado de sus diputados fieles votaron no y han sido expedientados. Por eso,el exsecretario general ha aplaudido a los militantes que "masivamente" se han movilizado a favor "de un PSOE autónomo, abierto y de izquierdas". También ha abogado por "un PSOE creíble y coherente". Para reiterar: "Si decimos no a Mariano Rajoy, votamos no".

Mirada hacia Podemos

Pedro Sánchez ha insinuado que el camino para derrotar a la derecha no puede dar la espaldas a Podemos y pese a que no lo ha dicho expresamente, es lo que se desprende de esta frase: "El propósito de lo que hoy empezamos es unir el PSOE para luego unir a la izquierda y derrotar a la derecha". O cuando ha apuntado: "Se ha demostrado que la gran coalición no sirve para parar los populismos que están creciendo por Europa y por el mundo, por lo que hay que impulsar una unión de las fuerzas progresistas que lo hagan".

Todo ello a pesar de que precisamente el coqueteo con Podemos -"podemitis", ha dicho más de uno- fue lo que forzó a la mayoría de los barones, liderados por Susana Díaz, a propiciar su salida porque han entendido que el objetivo de los de Pablo Iglesias es acabar con el PSOE.

De la presentación se ha encargado el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, orgulloso de haberle brindado este marco a Pedro Sánchez para el anuncio que el propio exsecretario general le había confesado que haría este sábado. El veterano regidor ha recordado que el espacio elegido se llama El lago de la vida en honor a los donantes de órganos, ha deseado que le sirva de talismán a Pedro Sánchez, como en su día lo fue el hipódromo de Dos Hermanas cuando acogió el multitudinario mitin de cierre de campaña de José Luis Rodríguez Zapatero que lo aupó a la presidencia del Gobierno de España.

Francisco Toscano no ha dudado tampoco en criticar a esa "minoría que se cree más preparada que las bases y ha querido seguir dirigiendo el partido" contra la decisión de la militancia que eligió a Pedro Sánchez secretario general "votando libre y en secreto". Convencido de que "un líder no se hace de la noche a la mañana", ha recordado cómo Dos Hermanas le pidió a Pedro Sánchez que fuera a dar una conferencia de economía en la ciudad cuando era un desconocido, en la primera apuesta que se hizo por el exdiputado que luego ganaría las primarias del PSOE a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias.

Pues bien, Francisco Toscano ha incidido en que Pedro Sánchez "es ahora más líder que cuando hace tres años inició la campaña" porque "ha resurgido de su sacrificio y del empuje de los militantes" demostrando que tiene palabra, "lo que desgraciadamente escasea en política". Le ha pedido que, "tras haber tenido dos actos de generosidad, dimitiendo como secretario general y como diputado", tuviera un tercero presentándose a las primarias. Para concluir: "En el momento en que decida tirar del carro le vamos a seguir". Y entonces el público ha gritado: "Hoy, hoy, hoy", exigiendo que el anuncio de que se presenta a las primarias fuera en este foro.

Las previsiones de la organización se han desbordado, hasta el punto de que el evento estaba programado bajo techo, en un auditorio con capacidad para 500 personas, y ha tenido que trasladarse a las gradas del exterior, en un espacio que, por si acaso, a primera hora de la mañana se había dotado con equipos de sonido por si esto ocurría. En todo caso, ha empezado con más de media hora de retraso para poder acomodar a todo el mundo y bajo la complicidad de un sol espléndido.

Hasta el lugar han llegado 15 autobuses desde distintos puntos de Andalucía y Extremadura, cuyos ocupantes han estado en gritos de "no es no" y "presidente presidente" cuando ha llegado Pedro Sánchez para pintar un grafiti con un "somos socialistas" que ha servido de photocall para los entusiasmados presentes.

El lugar elegido, interpretado como un desafío a Susana Díaz por ser en su provincia y porque en esos momentos intervenía en un acto en la agrupación de Alcalá de los Gazules (Cádiz), era sobre todo una apuesta segura de las plataformas de críticos: el feudo del PSOE por excelencia, gobernado ininterrumpidamente desde hace más de tres décadas por mayoría absoluta de Francisco Toscano. Con más de 130.000 habitantes, Dos Hermanas es junto con Vigo la única de las 50 ciudades de más de 100.000 gobernada por mayoría absoluta, en ambos casos por el PSOE tras las elecciones municipales de 2015.

También ha intervenido Nieves Hernández, portavoz de las casi 60 plataformas de críticos exigiendo primarias y congreso sin más dilación que se han constituido por toda España. La que fuera concejal del Ayuntamiento de Sevilla ha recalcado que si hay primarias "es gracias a la presión que han hecho las plataformas, porque hay quien quería quitarlas". Por ello, ha mostrado su alivio: "Las primarias han llegado para quedarse. Y no sólo las primarias, también las consultas a los militantes".