El catedrático condenado por abusos sexuales publicó cinco trabajos sobre igualdad de género en Educación Física

Santiago Romero Granados mostró cierto interés por los asuntos de género e igualdad en su carrera académica. Así lo muestra la relación de trabajos firmados por el catedrático de la Universidad de Sevilla que acaba de ser condenado a casi siete años de prisión por tres delitos continuados de abusos sexuales y uno de lesiones, que aparecen en el Sistema de Información sobre Investigación en la Universidad de Sevilla y en el en ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

'Gender Equity in Physical Education: the Use of Information' (traducido, "la igualdad de género en Educación Física: el uso de información") es el nombre de un estudio publicado en 2012 para la publicación 'Sex Roles: A Journal of Research'. Uno de los cinco trabajos sobre género e igualdad relacionados con la educación física que firmó, con otros autores, Santiago Romero,

El estudio firmado por Romero Granados aparece en ORCID, un sistema de identificación accesible de colaboradores en investigación y publicaciones académicas. En este caso se trata del "estudio del comportamiento de los profesores españoles y su manera de transmitir estereotipos de género en las clases de educación física de Secundaria".

Romero, según datos del sistema SISIUS (Sistema de Información sobre Investigación en la Universidad de Sevilla), también firmó una publicación de 2014 sobre 'Características de la práctica deportiva en función del género'; una publicación acerca de la 'Discriminación en la Educación Física y Deporte' para la web de Desarrollo de los Contenidos de Educación Física en Secundaria y Bachillerato del Ministerio de Educación; o el artículo sobre la 'Influencia del patrocinio y ,los medios de comunicación en la discriminación del deporte de élite femenino', firmado en solitario en la revista Tandem; así como otro similiar al mencionado en inglés ' Gender equity in Physical Education: the use of language', publicado en MOTRIZ, una publicación especializada sobre Educación Física.

También en el SISIUS aparece recogido el hecho de que la mayoría de los proyectos de investigación de los que fue responsable el catedrático tenían como eje la educación en valores en la Educación Física.

Las materias sobre las que que versa la trayectoria académica de Santiago Romero son diversas, destacando las publicaciones sobre educación física, deporte y nuevas tecnologías, el deporte en el ámbito escolar, los aspectos curriculares de la educación física y actuaciones prácticas, tendencias deportivas o formación deportiva, así como publicaciones específicas sobre pádel, fútbol, gimnasia rítmica o voleibol (fue seleccionador nacional y andaluz del eqiupo femenino), entre otros.

Presenta 19 tesis dirigidas y co-dirigidas (algunas de ellas también versaban sobre cuestiones de discriminación de género y deporte). De hecho, la última tesis dirigida en 2015 también trataba sobre los estereotipos de género: 'El atletismo y los estereotipos de género en el alumnado de ciencias de la actividad física y el deporte'. 26 libros publicados, diez participaciones en libros, 22 capítulos en libros, 70 publicaciones en revistas y aproximadamente un centenar de aportaciones a congresos completan el currículum del catedrático condenado por abusos.