Cuenta atrás para la VIII Desafío Doñana

La octava edición del Desafío Doñana, competición organizada por la Consejería de Turismo y Deporte, se celebrará el sábado 30 de septiembre de 2017 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y a partir de hoy todos los deportistas interesados en participar pueden ya realizar su inscripción en la prueba.

El Desafío Doñana es uno de los eventos de resistencia más duros que se celebran anualmente en Andalucía y se desenvuelve en entorno natural de Doñana. Un triatlón de larga distancia compuesto por tres disciplinas deportivas: ciclismo, natación y carrera a pie, único dentro de la oferta del sector en Andalucía.

Su peculiaridad viene determinada por el diferente orden y distancia de las disciplinas; por su recorrido, que discurre por parajes y entornos de singular belleza y sensibilidad como la desembocadura del Guadalquivir y el Parque Nacional de Doñana; y por el concepto de recorrido 'vivo', dependiente de las mareas y corrientes del propio río.

De hecho, las mareas previstas para ese día en la desembocadura del Guadalquivir a su paso por Sanlúcar de Barrameda, harán que una de las novedades de la presente edición sea la modificación en los distintos horarios de la prueba, que se retrasarán debido a este motivo. La salida está prevista a las 11.30 en la Avenida de Bajo de Guía de la localidad gaditana.

El VIII Desafío Doñana mantiene la ampliación del recorrido llevada a cabo el año pasado en el segmento de ciclismo, que pasó de 90 a 100 kilómetros, y discurre por Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Chipiona, Rota, Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María. Los segmentos de natación y carrera a pie también mantienen las distancias respecto a las últimas ediciones, 1 y 30 km respectivamente.

PARTICIPANTES

La edad mínima para competir en la prueba es de 20 años; y existe un límite de participantes, que este año son 500 deportistas en la modalidad individual y 50 equipos en relevos. La competición no es exclusiva para deportistas especializados en eventos de larga distancia. También está enfocada a ciclistas, corredores o duatletas que quieran participar en una nueva fórmula de triatlón extremo.

En la línea de salida estarán los dos vencedores del año 2016. En la pasada edición la jiennense Yessica Pérez y el onubense Emilio Martín se proclamaron vencedores en categoría absoluta tras la pruebas que tuvo su salida en la Playa de Bajo Guía de Sanlúcar de Barrameda y final en la Punta de Malandar, tras recorrer 100 kilómetros en bicicleta, 1 km. de natación en la desembocadura del Guadalquivir (2,8 kilómetros en la modalidad de relevos) y 30 kilómetros de carrera a pie por la playa de la orilla de Doñana y con la cifra de récord de participación de 542 deportistas. La séptima edición del Desafío Doñana volvió a contar con un numeroso público siguiendo la competición, absoluta y las de menores del Mini Desafío que también batió una edición más el récord de participación de deportistas, con 230 jóvenes triatletas de ambos sexos.

En la presente edición se han inscrito un total de 483 participantes: 319 deportistas individuales de ambos sexos más 55 equipos. La nadadora jerezana Conchi Badillo -olímpica en Londres 2012- vuelve a la competición en esta edición del Desafío Doñana en la modalidad de equipo femenino (TriTrainingWug). También hay inscritos tres deportistas masculinos de 74 años de edad en la competición individual.

El Desafío Doñana ha es organizado por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, con el apoyo técnico de la Federación Andaluza de Triatlón, y con la colaboración de los ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Jerez, El Puerto de Santa María, Rota y Chipiona y del Espacio Natural Doñana.

CATEGORÍAS

Se establece una categoría absoluta individual masculina y femenina. Los participantes que se inscriban como individual podrán pertenecer a las siguientes categorías por grupo de edad y sexo determinada por la edad del participante al 31 de diciembre del año en que se celebre la competición y que serán las siguientes en función de la edad: 20-24 años, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70- 74 y 75-79.

Equipos de relevos. Los equipos pueden estar formados por deportistas de cualquier edad (mínimo 20 años) y se establecerán tres categorías en función del sexo: Masculino, para un equipo con todos los componentes hombres; Femenino, para un equipo con todas las componentes mujeres y Mixto para un equipo con hombres y mujeres. Los equipos deben estar formados por tres deportistas. Se autorizará un equipo de dos deportistas siempre y cuando uno de ellos haga dos segmentos consecutivos. (En esta edición hay un equipo formado por un padre y su hijo). El relevo se dará en la zona habilitada para al efecto, conocida como “Zona de Relevo”. El relevo se completará cuando el deportista que finaliza un segmento hace entrega del chip, que servirá como testigo, al deportista que inicia el segmento siguiente. El tiempo total es el tiempo del equipo, que va desde el inicio del primer deportista hasta que el último de ellos cruza la meta. Se cronometrarán y publicarán cada uno de los tiempos de los integrantes.

HORARIOS

Salida: 11:30 horas.

Tiempos de corte: la Meta se cerrará a las 19:00 horas, siendo el tiempo máximo permitido para completar la prueba de 7h y 30 m. Asimismo, para evitar una dispersión de participantes por el recorrido de carrera a pie, la T2 se cerrará a las 17:00 horas, no pudiendo por tanto iniciar el segmento de carrera a pie más tarde de esa hora. Todos aquellos triatletas que hayan iniciado la carrera a pie y no consigan realizar el tiempo máximo de 7 horas y 30m, serán calificados como No Finalizados, y estarán obligados a retirarse de la competición en los vehículos habilitados por la organización.

Viernes 29 de septiembre

Expo del Corredor. Polideportivo Municipal de Sanlúcar de Barrameda. 12:00 a 22:00.

Acreditación, retirada de dorsal y bolsa del corredor. Expo del Corredor. 12:00 a 20:30.

Check-in y entrega del material ciclismo, natación y carrera. Boxes Polideportivo Municipal. 18:00 a 22:00.

Briefing informativo. Casa de la Juventud. 20:30 horas

Sábado 30 de Septiembre

Minidesafío. Carpa junto a la playa de Bajo de Guía. 10:00 hasta las 13:00

Recogida de bicicletas para salida. Boxes en Polideportivo Municipal 9:30 a 11:00 horas

Salida Ciclismo. Avenida de Bajo de Guía. Sanlúcar de Barrameda. 11:30 horas

Expo del Corredor. Polideportivo Municipal. 10:00 a 15:00 horas

Llegada estimada de los primeros ciclistas y salida del segmento de natación. Zona de Transición 1. 13:30.

Llegada estimada de los primeros nadadores y salida del segmento de carrera. Zona de Transición 2. Punta de Malandar. Parque Nacional de Doñana. 13:45.

Llegada estimada primeros deportistas a meta. Punta de Malandar. 15:45.

Check out de bicicletas y material. Zona Transición 1. 17:30 a 20:30.

Ceremonia de entrega de premios. Polideportivo Municipal 21:00.

Fiesta de Clausura. Club Náutico Sanlúcar de Barrameda. 22:00.