El octubre 'loco' del circuito de Jerez

El Circuito de Jerez se prepara estos días para recibir durante el mes de octubre un intenso y maratoniano calendario de competiciones donde tendrán cabida dos de las más interesantes pruebas internacionales en el ámbito de las dos y cuatros ruedas. Si hablamos de automovilismo, nos referimos al Campeonato FIA F2 (6-7-8 octubre) que llega por primera vez a Jerez como única prueba que se disputa fuera del calendario de la Fórmula Uno al que acompañan. Dos semanas más tarde, le tocará el turno a las motocicletas del Campeonato del Mundo de Superbike (días 20-21-22), que un año más recalan en el trazado jerezano para disputar la duodécima cita del campeonato. Por último, el colofón a este mes de octubre lo pondrá el Campeonato de España de Motociclismo (28-29) que organiza la RFME con muchos pilotos y categorías en acción.Los aficionados al automovilismo están de suerte. Y es que el Circuito de Jerez ha logrado reunir en un sólo meeting, lo mejor que existe en Europa dentro del automovilismo deportivo para monoplazas con la llegada del certamen internacional de monoplazas de FIA F2, categoría antesala de la Fórmula Uno que se disputa con monoplazas de más de 600 caballos de potencia. Será la primera vez que este certamen, junto a la GP3 Series, plataforma de acceso para la primera, llegue al trazado jerezano como única prueba de la temporada fuera del Calendario de F1 con la que comparte paddock. Junto a ellos, el también certamen internacional de monoplazas de Fórmula 3 (Euro formula Open) pensado como plataforma de promoción para nuevos y jóvenes pilotos procedentes del karting y que aspiran a labrarse una carrera deportiva en el mundo del automovilismo.



La FIA F2 cuenta con 20 pilotos de 13 nacionalidades distintas y diez equipos, dos de ellos españoles, Campos Racing y Racing Engineering, este último tiene su sede en la vecina localidad de Sanlúcar de Barrameda. La temporada para la FIA F2 comenzó sin españoles pero en las últimas dos carreras ha participado Roberto Merhi que fuera piloto oficial de Fórmula Uno y que ha conseguido puntuar en tres de las cuatro carreras en las que ha participado esta temporada. Las entradas para este evento disponibles en la web del circuito, están al alcance de todos los bolsillos. Por sólo 10€, los aficionados tienen oportunidad de presenciar un gran evento automovilístico en el Circuito de Jerez.

Un poco más tarde, del (20-22 de octubre), Jerez volverá a contar un año más con el Campeonato del Mundo de Superbike, campeonato enfocado en las motos derivadas de serie por lo que se trata de un certamen muy cercano para el aficionado que tiene oportunidad de ver en pista motos similares a las pueden adquirir en los concesionarios. Además, este certamen ofrece al público el acceso al paddock por lo que los espectadores pueden involucrarse directamente en el ambiente propio de la competición, visitando el paddock para observar el trabajo de los equipos y mecánicos o haciéndose fotos con los pilotos. Además, la cercanía de este certamen con los aficionados se refleja también en la Carpa Paddock Show donde en abierto y para todo el público, se celebran ruedas de prensa oficiales, entrevistas, acciones comerciales, etc en más de 6 horas de animación cada día.

Otra de las particularidades de este certamen es que el público puede presenciar carreras los dos días, es decir, sábado y domingo ya que la primera manga del WorldSBK está fijada para el sábado a las 13.00. También en sábado se disputará la 1ª manga de la copa de promoción KTM.

El circuito de Jerez albergará la duodécima cita de un calendario fijado a trece pruebas. En el trazado jerezano se darán cita, además del Campeonato del Mundo de Superbike, el Campeonato del Mundo de Supersport, el Campeonato de Europa de Superstock1000, Campeonato del Mundo de Supersport 300 y la copa de promoción KTM RC Cup. En total más de 120 pilotos estarán presentes en Jerez durante ese fin de semana.

En la categoría reina WorldSBK, el dominio esta temporada sigue siendo de las motos verdes de Kawasaki pilotadas por Jonathan Rea y Tom Sykes, sobre todo Rea que encabeza la general con más de 100 puntos con respecto a su compañero Sykes que en la pasada cita de Portugal no tomó puntos en carrera al no salir por caída en los entrenamientos. Los españoles Xavi Fores y Jordi Torres son los pilotos mejor situados en la general siendo Fores séptimo de la general, mientras Torres se encuentra clasificado en la novena posición. En Jerez puede pasar de todo. Las Kawasaki que tiene su base de entrenamientos invernales en el trazado jerezano, pueden dominar a placer si bien, no hay que olvidar que las dos carreras del año pasado las dominaba Chaz Davies con su Ducati, por lo que en Jerez las espadas están en todo lo alto. En la categoría de Supersport300 se espera mucho de Ana Carrasco, primera fémina en ganar una prueba del campeonato del mundo y a buen seguro una de las favoritas en esta pista.

Horarios. Viernes de 9 de la mañana a 18.15 horas se llevarán a cabo entrenamientos libres para todas las categorías en liza, además del clasificatorio para la copa de promoción KTM. El sábado los entrenamientos empezarán a las 08.45 y se desarrollarán entrenos libres con clasificatorios, disputándose las siempre espectaculares Superpoles para las categorías de SBK, SSP300 y Supersport. También están programadas dos carreras, la primera de la categoría reina de Superbike a las 13.00 horas y a las 17.30 horas que será la primera carrera de la Copa KTM.

El domingo será el día grande de carreras con la primera de ellas programada a las 11.30 (Supersport) 13.00 (SBK) 14.20 (World SSP300) 15.15 (STK1000) 16.00 (KTM RC CUP)