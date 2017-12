Lecrín (Granada) celebra una fiesta popular que incluye la subasta de mujeres

El municipio granadino de Lecrín celebra este sábado 30 de diciembre una fiesta popular con una larga trayectoria a sus espaldas y que este año llega con polémica. La conocida como fiesta de los Santos Inocentes consiste en una comida popular, música durante toda la tarde y rifas. Precisamente en esto última está la polémica. Pues además de haber, por ejemplo, rifa de productos de matanza también hay otra subasta para bailar con las mujeres del pueblo siguiendo una tradición arraigada en la zona desde el siglo XVI y cuyo origen estaba en la recaudación de fondos para poder arreglar la iglesia de Chite, un municipio cercano y perteneciente a Lecrín.

Este pueblo granadino que da nombre al Valle del Lecrín al sur de la provincia y en el que viven unos 2.000 habitantes solía celebrar esta fiesta entre el 27 y 28 de diciembre, coincidiendo con el día de los Santos Inocentes, pero este año habrá cambios también en la fecha. Según explican desde el Consistorio de Lecrín, en esta ocasión se celebrará en "el sábado más cercano a los Santos Inocentes". No en vano, la celebración se había ido modificando con el tiempo de tal manera que algunas tradiciones como la rifa habían desaparecido. Sin embargo, el propio alcalde de la localidad, Salvador Ramírez (PSOE), confirma su regreso. Además Ramírez explica el funcionamiento de la misma a través de la rueda de prensa de presentación de las fiestas emitida por la televisión municipal de Granada TG7.

"Aquí se rifa sobre cualquier cosa"

En declaraciones a eldiario.es/andalucia, el alcalde de Lecrín niega la información que se ha dado sobre la fiesta. "Aquí cualquier niño, niña, hombre o mujer puede rifar sobre cualquier cosa" aclara Ramírez al tiempo que añade: "Una cosa es que un hombre baile con una mujer pero eso no quiere decir nada y también se puja sobre eso". De hecho, el primer edil sostiene que la información que se ha dado -y que él mismo corroboró en rueda de prensa- está "sesgada".

La tradición, que hunde sus orígenes en una "persecución a las mozuelas para llevarlas a bailar previo pago al alcalde y a los alguaciles" es negada por el alcalde. El mismo sentencia que la información "es la que te he dado" y que "no se subastan mujeres, me acabo de enterar, es la primera noticia que tengo yo (sic)".

Pese a ello, formaciones políticas como Vamos Granada e Izquierda Unida han puesto de manifiesto su rechazo a esta celebración. Desde Vamos hablan de una "costumbre que nos parece machista y retrógrada". Por su parte en Izquierda Unida su diputada provincial, Carmen Capilla, denuncia que "por mucho que sea una tradición centenaria no podemos consentir que se sigan celebrando festejos en los que se 'venden' a las mujeres como si fuesen ganado”. Opinión que comparte el Partido Popular que califica como "vergonzoso e inaceptable" que se produzca tal rifa.

La Diputación se desmarca

La rueda de prensa de presentación de la controvertida fiesta tuvo lugar este martes en la sala de prensa de la Diputación de Granada contando con la presencia del diputado de Turismo, José Enrique Medina. Una presencia que no es casual ya que este organismo sufraga las fiestas según recoge en los presupuestos que presentará el próximo 29 de diciembre. Por esa misma razón, la institución provincial, presidida por el socialista José Entrena, ha sido señalada por parte de los diferentes partidos por participar de tal celebración. Sin embargo, la propia Diputación se ha desmarcado de ella aludiendo a que "de ninguna manera se sabía que el alcalde iba a salir con esas" y que en todo caso "se le cedió la sala de prensa como a cualquier ayuntamiento que lo pide".