La ciudad de Juana Rivas organiza un encuentro sobre el régimen jurídico de los menores víctimas de violencia machista

Bajo el título 'Régimen Jurídico Nacional e Internacional de los menores hijos e hijas de víctimas de violencia machista', el Ayuntamiento de Maracena (Granada) ha organizaod una mesa redonda este viernes que sirva de espacio para la exposición jurídica y científica de las diferentes situaciones legales, tanto civiles como penales, así como las consecuencias en el ámbito nacional e internacional para las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas.

Según la información facilitada a este periódico desde el consistorio, se anuncia la presencia de Claudia Cano Hinojosa, abogada de la Fundación Baltasar Garzón; Francisco Gutiérrez Romero, magistrado del Juzgado nº2 de Violencia contra la Mujer de Sevilla; Susana Gisbert Grifo, fiscal de violencia contra la Mujer y portavoz de fiscales de Violencia; y Elena Ruiz Ángel, directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

Señala el Ayuntamiento, que en la invitación cursada no hace mención alguna al caso de su vecina Juan Rivas, "el auge de la violencia de género en nuestra sociedad se ha convertido en un asunto de terribles consecuencias en muy diferentes ámbitos" y se trata de una "lacra que afecta no sólo a las mujeres que se encuentran en un entramado psicológico y físico del que no son capaces de escapar, también se extiende a los hijos e hijas menores que se ven obligados a mantener la convivencia con los agresores".

En ese sentido, el ayuntamiento indica que "a tenor del incremento de este tipo de casos, desde Maracena, una ciudad especialmente sensibilizada con las mujeres víctimas de violencia de género", se ha optado por celebrar la citada mesa redonda. "Será un momento en el que además de compartir las experiencias y el trabajo que se está llevando a cabo en Maracena, con infraestructuras como el Centro de la Mujer, se puedan conocer aspectos como la aplicación del Convenio de la Haya, las nuevas medidas adoptadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y el papel que deben jugar agentes judiciales, sociales y administraciones públicas en este ámbito", anuncia la organización.

El acto tendrá lugar este viernes 22 de septiembre, a las 11.00 horas, en la sede del Ayuntamiento de Maracena.