Chaqueta Tensifit de Trangoworld

Innovación constante de materiales y formas, investigación permanente en equipo con los proveedores, y estrecha colaboración con los especialistas del deporte y la aventura, en ese incomparable banco de pruebas que es la propia naturaleza, estos son los tres pilares de Trangoworld para el desarrollo en el campo de las prendas técnicas que fabrica, y que les permite avanzar en la consecución de productos de muy altas prestaciones. Así que, con estos parámetros de actuación, que a la vista resultan ambiciosos a la par que realistas, Trangoworld nos presenta en esta ocasión la chaqueta Tensifit, una prenda que, una vez probada y usado en diversas y variadas situaciones, nos ha gustado como responde en la mayoría de ellas.

Es una prenda recomendada por la marca para usarse en esquí alpino, senderismo o a modo casual /urbano

Esta tecnología reúne las características típicas del relleno de plumón con notables prestaciones térmicas en condiciones húmedas

La Tensifit de Trangoworld es una chaqueta de relleno semisintético, o seminatural, según se mire, de Primaloft Silver Insulation Down Blend, que nos ofrece un Fill Power de 650 Cuins.

Los Cuins, pulgadas cúbicas, “cubic inches” en inglés, es la unidad usada para medir el Fill Power o capacidad de hinchado del plumón. Cuanto más Cuins, mayor expansión de la pluma, consiguiendo mejor aislamiento y retención del calor.

Por otro lado, el relleno mixto Primaloft Silver Insulation es un aislante híbrido, compuesto por un 40% de fibras utrafinas Primaloft y un 60% de plumón hidrófugo. Ofrece una calidez equivalente a un relleno de 650 Cuins, con la diferencia respecto a los rellenos de plumón usuales que en condiciones de humedad y con el relleno mojado, mantiene en un 94% sus propiedades de calidez.

Así mismo, esta tecnología innovadora reúne las características del relleno normal de plumón tales como ligereza, aislamiento, compresibilidad, calidez y confort, pero con notables prestaciones térmicas en condiciones húmedas. Según la marca, seca hasta cuatro veces más rápido que la pluma.

Una vez vistas las características del relleno, y lo que nos vende la marca, el resultado del test ha sido más que satisfactorio en lo que a condiciones de uso en tiempo húmedo se refieren.

Ahora bien, una de las diferencias respecto al plumón convencional que ha vuelto a sorprendernos, pues es la segunda vez que probamos un material con este tipo de relleno, ha sido el hecho de que usándolo en días de humedad relativa altísima, con niebla densa, y con “chirimiri” o “calabobos”, el aislante de la prenda no se ha apelmazado ni humedecido, como suele pasar en los de plumón pura. El hecho de que el plumón presente esté hidrofugado se nota, y mucho, con lo cual la garantía de mantenernos durante la actividad seco y caliente parece que se ha conseguido. La duración a la larga no la podemos confirmar, evidentemente, al ser de reciente aparición y el uso en muy corto periodo de tiempo.

Una similitud con el plumón convencional es la compresibilidad, bastante efectiva, pudiendo guardar la chaqueta en cualquier hueco de la mochila sin problema.

Por contra, la expansión posterior, más lenta que el plumón pura, también se deja notar en el hinchado, algo menor que en lo natural. Lo normal, contando que una parte del relleno es sintético.

De una estructura muy simple y austera, pero que no está reñida con la estética, la calidad de construcción, acabados y materiales es muy alta.

Como capa exterior aislante se ha usado la conocida membrana Gore Windstopper, a la que pocas pegas se le puede sacar, estando más que demostrada su eficacia en todos los rincones del mundo. Cortavientos, transpirable y repelente al agua.

Puesta a prueba en condiciones ventosas, y algún día con viento, con muy alta humedad relativa y niebla densa, pasó la prueba sin ningún género de dudas.

El corte es sencillo como ya hemos dicho, y es bastante recto, permitiendo llevar ropa extra en su interior sin que nos agobien las estrecheces. Los tabiques horizontales que conforman la chaqueta en toda su extensión le dan además un aspecto austero a la par que elegante. El diseño, recomendado por la marca para usarlo en esquí alpino, senderismo y uso “casual” o urbano, cumple a la perfección su misión, pudiendo ir un poco más allá con ello, y tenerlo como prenda caliente para actividades más “duras”.

La composición de los tejidos de la Tensifit es según consta en la etiqueta de la prenda un 78% poliéster y el 22% restante de politetrafluoroetileno (PTF). Como ya hemos dicho, alta calidad que nos proporcionará calidez al mantenernos aislados del viento y hasta cierto punto del agua que nos pueda caer encima, especialmente si es en forma de nieve ya que calará menos.

Así pues, la podemos catalogar como chaqueta media ya que supera el ½ kg de peso, pero también es cierto que al ser una prenda orientada a actividades no técnicas, como el esquí alpino o el senderismo, en el que unos gramos de más no van a influir en exceso a la hora de jugarse la vida, bien compensa esa calidez el peso extra.



Por partes, los detalles que nos ofrece son sencillos pero efectivos:

Capucha

- Tensor trasero de ajuste craneal.

- Tensores laterales de ajuste de cara y cuello.

- Tamaño normal, no pensado para su uso con casco.

Bolsillos

- Dos bolsillos exteriores de cintura.

- Un bolsillo interior.

- Cremalleras bastante finas con tiradores pequeños a la par que cómodos para abrirlos con guantes.

Cremallera central

- Cremallera sellada de tirador simple. Refuerzo antipérdida de calor longitudinal, y cierre de tope envolvente. Tirador útil y apto para uso con guante grueso o manopla.

Cintura

- Ajuste mediante elástico y tankas.

Fabricación

- Fabricada en Vietnam.

Visto esto, y resumiendo todo lo escrito hasta ahora, la chaqueta Tensifit de Trangoworld es una chaqueta rellena Primaloft Silver Insulation Down Blend bastante ligera y muy sencilla. Complemento idóneo para ser usado como tercera capa en cualquier tipo de actividad con tiempo frío pero seco. También es una prenda perfecta para esquí alpino o senderismo con tiempo frío y precipitación en forma de nieve.