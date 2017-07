Patagonia Nano-Air Light Hybrid. Actividades intensas con tiempo frío

Para garantizar la comodidad y la protección, Patagonia ha usado el Nano-Air en la parte frontal, mientras que en la parte trasera y en las mangas, pensando en la transpiración de la prenda, ha usado un material elástico muy cómodo. Una combinación muy inteligente ya que es en la parte delantera donde precisamos principalmente el calor, mientras que la transpirabilidad en la espalda siempre ha sido fundamental. Pero vayamos por partes…

En primer lugar debemos apuntar que la Nano-Air Light Hybrid es, en realidad, una renovada versión de la popular Nano-Air, pero más ligera con 40 gramos de aislamiento térmico distribuido en paneles para conseguir un extra de transpiración. Por lo tanto, es una prenda pensada para actividades aeróbicas muy exigentes durante las cuales podemos estar expuestos al frío.

Parte delantera

Como ya hemos apuntado al principio, la parte frontal, así como los hombros y la parte delantera de las mangas son cálidas y cómodas. La capa interna está construida en Nano-Air, material usado en la gama alta de prendas de alpinismo de Patagonia que garantiza las anteriormente citadas cualidades.

Para el exterior se ha optado por una ligera y resistente capa 100% nylon ripstop, mientras que el revolucionario aislamiento térmico FullRange de 40 gramos se encuentra insertado entre esta capa exterior de nylon y en Nano-Air. Esta combinación de materiales hace que la prenda sea más elástica y cálida, pero también transpirable con una resistencia al viento de 40 CFM y repelente al agua con un acabado DWR. Esto, sumado al hecho de que es una prenda que se ajusta muy bien, la convierte en una chaqueta que podemos usar tanto como capa interna o como capa externa, aunque haga bastante frío.

Parte trasera

Para la parte trasera, desde los hombros hasta abajo, así como la parte trasera de las mangas, Patagonia ha utilizado un tejido con forma de cuadricula que incrementa la elasticidad, aumenta el transporte de la humedad y la transpirabilidad (resistencia al viento de 130 CFM) para ofrecer mayor comodidad durante actividades de alta intensidad y a la hora de llevar mochila.

Además, este tejido ha sido tratado para evitar que adquiera olores, lo que minimiza la necesidad de lavados y por consiguiente alarga la vida de la prenda.

Los detalles

En cuanto a los detalles de la Nano-Air Light Hybrid, destacar que presenta dos bolsillos cubiertos con solapas y con cremalleras situados a una buena altura y que los hace compatibles con mochila e incluso arnés. Quizás una de las cosas que menos nos ha gustado ha sido el acabado de las cremalleras, algo endebles a nuestro entender, aunque luego presenta algún que otro buen detalle como el protector en la parte superior de la cremallera central que cubre el tirador y evita el roce con el mentón. No obstante, cuando no llevas la cremallera hasta arriba, al ser el acabado del cuello alto, éste puede rozar con la barbilla en algunos movimientos ya que no se termina de abrir del todo y asentarse sobre los hombros.

]

Los puños son elásticos con inserción para el pulgar bajo el propio puño, lo que protege la parte de la mano en condiciones de frío. El bajo de la chaqueta también es elástico lo que la fija para que no se mueva y se mantenga pegada al cuerpo ante cualquier movimiento brusco.

En nuestro caso hemos probado la chaqueta esta primavera en condiciones cálidas, dado el calor que ha azotado el centro de la península, y de lluvia moderada. Y si hay algo que nos ha llamado la atención en todas y cada una de las salidas a correr y pasear por montaña es la comodidad y ajuste de la prenda, tal que llegas a olvidar que la llevas puesta.

Además ha demostrado ser una prenda muy transpirable, cálida y de tacto agradable. Algo que si notaremos casi inmediatamente es la diferencia entre la construcción frontal y trasera, sobre todo cuando empiezas a sudar y necesitas que responda. La parte delantera mantiene el calor, mientras que la trasera lo evacúa a la perfección cuando más necesitas que lo hagas.

Así pues, y en definitiva, la Nano-Air Light Hybrid nos ha parecido una prenda que logra magníficamente su objetivo, el de ser una chaqueta multiusos para actividades aeróbicas intensas y con independencia de si el tiempo es frío o moderado, evitando asarnos de calor o sobrecalentarnos. Perfecta sobre todo para entretiempo (otoñó, primavera fría) o invierno moderado.