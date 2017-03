El Gobierno se garantiza el sí de CC a los Presupuestos con una promesa para agilizar la 'agenda canaria'

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado este lunes "satisfecho" con las promesas del Ejecutivo central para asegurarse el sí de su partido, Coalición Canaria (CC), a los próximos Presupuestos Generales del Estado (que, por el momento, sólo cuentan con el apoyo explícito de Ciudadanos). El compromiso anunciado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría (PP) recoge seis de los catorce puntos pactados con este partido el pasado mes de agosto para conseguir su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy.

Tras una reunión celebrada en Las Palmas de Gran Canaria y que se prolongó durante casi una hora y media, Sáenz de Santamaría y Clavijo anunciaban un "acuerdo" sobre los aspectos económicos del Régimen Económico Fiscal (REF) de Canarias.

Entre los puntos principales de este documento (que se llevará al Consejo de Ministros de finales de marzo o principios de abril, con el fin de remitirlo posteriormente al Parlamento de Canarias) el presidente regional destacó el reconocimiento del Archipiélago como "región ultraperiférica" y el hecho de que se recoja la "doble insularidad". En este sentido, recordó que, por ejemplo, "traer un contenedor de Tenerife a Lanzarote a veces es más caro que traerlo de Barcelona".

La vicepresidenta se comprometió también a garantizar la compensación al transporte de los canarios “en un 50% para los trayectos diarios entre el Archipiélago y el resto del territorio nacional, pero también para los trayectos interinsulares”. Además, aseguró que se incluirá una bonificación “del 70% del coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancía interinsular entre Canarias y la Península o con otros estados de la UE”.

Otro elemento que afirman que recoge el documento es el hecho de que se incorporen las especificidades de Canarias en los planes de empleo del Gobierno y que en agricultura se garantice “entre el 50 y el 75 % de la financiación del fomento de las producciones agrícolas autorizadas por la UE en el marco del POSEI”, recalcó Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta señaló que aún no se han concretado partidas presupuestarias para cada una de las áreas, pues todavía no se han cerrado estos Presupuestos Generales del Estado, aunque confía en que saldrán adelante. No obstante, insistió en que se está trabajando en ello. "Aún no he cerrado ni los de mi propio Ministerio", indicó.

La dirigente del PP también recordó que el Gobierno trabaja en un nuevo sistema de financiación autonómica "que garantice los servicios esenciales a todas las comunidades en igualdad de trato tanto en épocas de bonanza económica como de crisis".

Clima de entendimiento entre PP Y CC

El presidente canario subrayó constantemente el "clima de entendimiento" que se ha producido con el Gobierno central para lograr este acuerdo, pero la vicepresidenta no quiso detallar si su partido está dispuesto a materializar esta "buena sintonía" entrando a formar parte del Gobierno de Canarias como socio de CC, que actualmente se encuentra en minoría.

Sobre las posibles dificultades con las que se han encontrado para sacar adelante la agenda canaria, pactada con CC para lograr el sí de Ana Oramas en el Congreso de los diputados y que Rajoy se convirtiera de nuevo en presidente, Clavijo insistió en que " el problema para avanzar en los aspectos económicos del REF siempre ha sido lograr la ficha financiera, pero el acuerdo actual garantiza que se aportarán los fondos necesarios para hacerlo realidad".

El presidente canario apuntó que en lo que se materializa el REF es en la necesidad de que haya políticas específicas de empleo para Canarias y estas tienen que albergarse en el marco de los Presupuestos de 2017 y recuperar así los convenios que había antes de la crisis.