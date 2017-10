El partido entre el FC Barcelona y la UD Las Palmas, en el aire

El partido previsto para la tarde de este domingo entre el FC Barcelona y la UD Las Palmas en el Camp Nou está actualmente en el aire, ya que mientras que aseguran varios medios de comunicación deportivos que se suspenderá, los Mossos d'Esquadra no consideran que exista ningún riesgo de orden público para evitar su celebración.

El FC Barcelona había hecho esta solicitud en la mañana de este domingo a la Federación. A falta de confirmación oficial por parte de la Liga y los clubes, la UD Las Palmas ya se encuentra en el Camp Nou.

Además, la UD Las Palmas ha entregado su alineación para el encuentro:





Desde el FC Barcelona aún no confirman si el choque se suspenderá y, p or ahora, el Camp Nou sigue cerrado a los aficionados.



La directiva del club blaugrana sigue sin pronunciarse y se ha conocido que está presionado para que el partido se suspenda, pero por ahora ni La Liga ni los Mossos atienden a sus peticiones.



Por otra parte, la grada de animación del Fondo Norte, impulsada por el propio club, acaba de enviar un comunicado amenazando de que en el caso de que se dispute el partido habrá invasión de campo.



"Ante la indignante represión que está sufriendo el pueblo catalán, pedimos al FC Barcelona que suspenda el partido. En caso de no lo haga, lo haremos nosotros. Hoy no se juega. Es por esto que hacemos un llamamiento al barcelonismo que vaya al Camp Nou y salte al campo del estadio en el minuto 1", reza parte del comunicado.

Aunque, según ha asegurado la Cadena Ser, el FC Barcelona estaría dispuesto a celebrar el partido a puerta cerrada.