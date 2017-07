Badalona quiere que la Iglesia pague el IBI de sus escuelas en base a la sentencia del TJUE

El Ayuntamiento de Badalona quiere cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a un total de diecisiete inmuebles de la Iglesia que se destinan a usos educativos. Se trata de diez escuelas y siete edificios destinados a enseñanza no reglada. En total, estos edificios se ahorran actualmente 230.000 euros anuales de IBI. El consistorio espera tramitar los primeros recibos en 2018, basándose en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que cuestiona las exenciones fiscales a los edificios religiosos.

La alcaldesa, Dolors Sabater, ha expresado que con esta medida reivindica las "políticas públicas que pongan las personas en el centro y que no favorezcan las élites y los oligopolios". El de Badalona se convierte así en la primera gran ciudad del Estado en inciar los trámites para cobrar el IBI a la Iglesia tras la sentencia del TJUE, aunque otras urbes como Valencia ya habían mostrado la misma intención.

En total, la Iglesia se ahorró 350.000 euros en impuestos en Badalona en 2016, según datos municipales. De estos, sin embargo, no todos se podrán cobrar, a pesar de la sentencia del TJUE. La Unión Europea limita el posible cobro del IBI a inmuebles donde se desarrollen determinadas actividades económicas de tipo privado y, por tanto, quedarían exentos los cursos concertados de la educación obligatoria, la ESO. Sí se podría cobrar, según la sentencia, los inmuebles destinados a educación post-obligatoria no concertada, como el Bachillerato, y la enseñanza no reglada.

Con el inicio del curso, los titulares de los inmuebles recibirán una carta donde se les requerirá información detallada de cada centro. Para ello, se iniciaran expedientes de comprobación para que los propietarios de los edificios informen sobre qué actividades se desarrollan en cada edificio, cómo se financian y cuántos metros cuadrados destinan.

La medida quedará pendiente, según fuentes municipales, de una modificación por parte del gobierno español de la Ley de Hacienda Local para adecuarla al cumplimiento de la sentencia del TJUE. Sabater ha lamentado que la normativas estatal que obligan a los ayuntamientos a la exención del IBI "restrinja" su acción. En caso que el gobierno español no modifique la Ley de Hacienda Local, el Ayuntamiento de Badalona no descarta emprender otro tipo de acciones para garantizar el cobro de estos tributos.

El pago del IBI de los inmuebles de la iglesia actualmente está bonificado en España, desde que en 1979 se acordó la exención fiscal con la Santa Sede.