El Govern critica Rajoy per insistir en la via del diàleg però refusar de nou el referèndum

Davant del 'no' del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a la celebració d'un referèndum, el govern català no ha trigat en reaccionar. La portaveu del mateix, Neus Munté, ha declarat de forma rotunda aquest dimarts que Rajoy es "nega a parlar de qualsevol política que sorgeixi de Catalunya".

La resposta del govern Puigdemont arriba després que Rajoy hagi dit que les polítiques secessionistes proposades per Puigdemont "no van enlloc"; les declaracions del president espanyol van arribar després del seu tradicional balanç anual a l'últim Consell de Ministres de l'any. Rajoy va insistir a Carles Puigdemont que abandonés els seus plans secessionistes.

El Govern, per la seva banda, ha persistit en la demanda emesa pel president Carles Puigdemont sobre un referèndum vinculant al 2017. "Té molta força", ha dit Munté, que ha explicat que el consistori català seguirà treballant en la mateixa línia. Munté ha deixat clar que el govern català no es quedarà de braços creuats esperant "una trucada" del seu homòleg espanyol.

D'altra banda, també ha instat aquest dimarts en compareixença als 'comuns' i al seu líder al Congrés, Xavier Domènech, a "no defugir" el compromís del referèndum i ha insistit que mantenen la voluntat de convocar aquest any.

El portaveu al Congrés d'En Comú Podem, Xavier Domènech, havia considerat que Catalunya necessitava "unes eleccions ja", ja que el president, Carles Puigdemont, no complia "els seus compromisos", i també havia rebutjat un possible referèndum unilateral al no trobar diferències amb el procés participatiu del 9N.

Preguntada sobre això en la roda de premsa posterior a la primera reunió del Govern en el que va d'any, Munté ha insistit que la Generalitat "manté el compromís inequívoc de celebrar un referèndum a Catalunya el 2017".

La consellera de Presidència ha reivindicat l'"esperit" de la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum que es va celebrar el 23 de desembre, amb participació de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i en la qual, ha recordat Munté, "no es va escoltar cap proposta que demanés un convocatòria anticipada d'eleccions ".