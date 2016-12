Puigdemont avisa Rajoy que el 2017 hi haurà un referèndum "legal i vinculant" a Catalunya

El primer missatge institucional de cap d'any de Carles Puigdemont ha servit perquè el president de la Generalitat es reafirmi en el seu objectiu de celebrar un referèndum d'autodeterminació el proper any, ja sigui amb permís de l'Estat o des de les institucions catalanes. Una paraules que arriben poques hores després que el president del Govern central, Mariano Rajoy, hagi reiterat la seva negativa a pactar un referèndum i hagi considerat que una eventual reforma de la Constitució "no resoldrà res" respecte la situació catalana.

Si fa una setmana el propi Puigdemont advocava per esgotar la via del referèndum acordat amb l'Estat per atraure el sector dels 'comuns', aquest divendres ha tornat a avisar que el 2017 els catalans "decidiran el seu futur en un referèndum legal i vinculant ". D'aquesta manera, el president no fa cas a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va demanar després de la cimera de la setmana passada "no posar dates" a la consulta.

Les paraules de Puigdemont no són un gir en la posició del Govern, sinó la reiteració del que el president porta repetint des de la qüestió de confiança. Sintetitzat en la fórmula "o referèndum o referèndum", la Generalitat vol aconseguir l'autodeterminació de Catalunya hi hagi acord o no amb l'Estat.

En el seu missatge institucional, Puigdemont ha considerat que el referèndum serà "legal" perquè es convocarà "d'acord amb el mandat de les lleis" (tot i que no ha concretat quines) i que tindrà caràcter "vinculant" ja que el Govern i el Parlament "hauran d'aplicar el resultat sense dilacions ni excuses".

A 600 quilòmetres de distància, Rajoy tampoc no s'ha mogut de la seva posició durant la seva tradicional roda de premsa de final d'any. El líder de l'Executiu central ha demanat a Puigdemont que abandoni tant l'objectiu de la independència com el del referèndum i que s'avingui a "parlar del que interessa a la gent", és a dir, de tots els temes tret de la independència i la autodeterminació.

Precisament Puigdemont ha reiterat que aquestes són dues de les carpetes que sí que li agradaria tractar amb Rajoy. "Continuarem tenint la mà estesa sempre, però des del compromís i la fidelitat als nostres principis", ha asseverat el president, hores després que Rajoy el comminés a aturar un pla que "no va enlloc".

Després de la roda de premsa de Rajoy i del missatge de Puigdemont, tots dos executius segueixen aferrats a les seves postures. Encara que persisteixen els dubtes sobre si Puigdemont serà capaç d'aconseguir un referèndum d'autodeterminació legal, vinculant i, especialment, efectiu, les paraules de tots dos presidents sí que permeten extreure una conclusió: les dates nadalenques no han ajudat a l'èxit de l'operació diàleg'.