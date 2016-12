Puigdemont sincronitza el referèndum al ritme de Colau i aposta per esgotar la via del pacte amb l'Estat

La recerca del referèndum d'autodeterminació pactat amb l'Estat serà la principal línia d'actuació de la política catalana dels propers mesos. Aquesta és la principal conclusió de la cimera que aquest divendres ha reunit al Parlament el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; i uns vuitanta representants polítics, agents i entitats socials. La reunió ha durat gairebé tres hores.

En una compareixença sense preguntes a la sortida de la trobada, Puigdemont ha explicat que la reunió ha acordat constituir el Pacte Nacional pel Referèndum, una nova entitat encarregada, des de fora del Govern, d'expandir i recollir suports per la consulta entre entitats catalanes, de la resta d'Espanya i internacionals.

"El comú denominador és la voluntat de celebrar un referèndum sobre el vincle entre Catalunya i Espanya i fer-ho de manera acordada amb l'Estat", ha afirmat Puigdemont, que no ha plantejat en la reunió la intenció del Govern de convocar un referèndum amb permís o no de l'Estat el proper any.

Si Puigdemont ha estat l'encarregat de buscar el suport dels 'comuns' amb la via del referèndum acordat, el vicepresident Oriol Junqueras ha volgut deixar clar que el pla sobiranista segueix endavant. "Mai condicionarem la democràcia a que ens donin permís", ha afirmat. Preguntat sobre si l'Executiu manté la seva intenció de celebrar un referèndum al setembre de 2017, Junqueras ha contestat: "Sens dubte".

I és que la CUP segueix apretant per celebrar un referèndum sí o sí el setembre vinent. En aquest sentit, la diputada Anna Gabriel ha afirmat que ja existeix a dia d'avui la "majoria social" per fer-lo. Així mateix, ha enviat un avís als 'comuns': "Quan es confirmi que la via pactada no arriba esperem que hi siguin les forces polítiques a les que nosaltres hem acompanyat avui".

Per la seva banda, Colau no ha explicitat un rebuig clar a un referèndum convocat des de les institucions catalanes, tot i que ha indicat que "repetir un 9-N seria legítim, però no seria un referèndum". Així mateix, ha recomanat "no posar dates" pel referèndum i ha destacat que l'element central de la reunió no ha estat la independència sinó la democràcia.

Pacte Nacional pel Referèndum

Puigdemont ha explicat que l'objectiu del Pacte pel Referèndum serà "eixamplar i explicar el sentit del referèndum" a través d'una campanya i un manifest d'adhesions a nivell català, estatal i internacional. La comissió executiva del Pacte estarà formada per l'exdiputat del PSC, Joan Ignasi Elena, l'exconsellera d'Ensenyament, Carme Laura Gil; l'exdiputada d'ERC, Carme Porta; l'exregidora de Ciutat Vella, Itziar González; l'exalcaldessa de Badalona, Maite Arqué; els exdiputats d'ICV, Jaume Bosch i Francesc Pané i el director de la revista 'Catalan International Views', Francesc de Dalmases.

L'objectiu és unir forces per aconseguir acordar un referèndum amb l'Estat, tot i que les vies –petició directa al Govern central, reclamar-lo de nou al Congrés ...- encara estan per concretar. I és que a dia d'avui no està clar quina part dels assistents a la reunió, començant per Colau o el sindicat CCOO, seguiria a Puigdemont si, un cop el Govern es negui a acordar una consulta, el president compleix la seva promesa de "o referèndum o referèndum" i adopta la via unilateral.

A la cimera pel referèndum hi han acudit 83 persones. Han estat majoria els representants polítics i institucionals (43). A més de Puigdemont i la resta del Govern, han participat en la reunió la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el seu primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello; representants dels grups parlamentaris de JxSí (Lluís Llach), la CUP (Anna Gabriel i Mireia Boya) i Catalunya Sí Que es Pot (Marta Ribas, Lluís Rabell i Albano Dante Fachin); els presidents de les entitats sobiranistes i els responsables de CCOO, UGT i totes les patronals llevat Foment del Treball.