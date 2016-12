Puigdemont proposarà aquest divendres als sobiranistes consensuar una oferta de referèndum a l'Estat

"Referèndum o referèndum", va fixar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el dia que es va sotmetre a una qüestió de confiança amb rivets d'investidura no tutelada. Per salvar la legislatura, Puigdemont posava el seu cap en joc, però no només això, també feia dues concessions estratègiques en el full de ruta de JxSí, a la CUP i a Catalunya Sí Que es Pot. Als primers els prometia el referèndum, tantes vegades reclamat pels cupaires. Als segons els assegurava la seva voluntat d'esgotar les vies de pactar-lo amb l'Estat, cosa que els comuns insistien que era possible.

Aquest divendres Puigemont reunirà les principals forces i entitats sobiranistes en una cimera on buscarà, de moment, suports per posar en pràctica la segona promesa. Oferirà a aquestes forces una aliança sobiranista transversal, l'anomenat Pacte pel Referèndum. L'objectiu és que aquest pacte promogui un referèndum el 2017, un escenari amb el qual el Govern pugui llançar a l'Estat una oferta clara, consensuada entre el màxim nombre d'agents, per negociar-lo i pactar-lo.

L'oferta a l'Estat no serà un ultimàtum, expliquen fonts de Presidència. La voluntat de Puigdemont és mantenir la possibilitat de la negociació amb el Govern espanyol fins al dia anterior al referèndum. Però aquest desig, mantingut pel Govern des dels temps d'Artur Mas, no farà que l'Executiu deixi de preparar el referèndum, segons planegen.

La cimera d'aquest divendres serà una primera presa de contacte amb les diferents forces i entitats per buscar els consensos necessaris amb els quals enfortir l'oferta de negociació a l'Estat. L'esperit és, a més, construir una taula unitària que superi al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que passarà a ser ara un Pacte Nacional pel Referèndum.

La formació d'aquest nou Pacte és gairebé l'únic punt amb entitat en l'ordre del dia enviat des del Palau als participants. Segons els plans del Govern, a la taula que es formi haurien de ser-hi, com a mínim, els principals partits pel dret a decidir, PDECat, ERC, CUP i les diferents marques dels comuns, a més dels dos sindicats més potents, CCOO i UGT, les patronals de pimes més properes, Cecot i Pimec. Al costat d'ells, les entitats sobiranistes, ANC i Òmnium, i un grup de plataformes menors.

Des Presidència no s'ha indicat intenció d'arribar més lluny que en la recerca de consens sobre una oferta de referèndum negociat, segons expliquen fonts participants en el conclave pel que fa als contactes previs mantinguts. Segons aquestes fonts, de moment no han vist cap indici que Puigdemont pretengui obrir aquest divendres el debat sobre el referèndum unilateral. Malgrat això, altres fonts de l'entorn del Govern sí que afirmen que el president traslladarà amb total claredat la voluntat de dur a terme un referèndum el 2017, amb acord o sense.

La intenció dels promotors de la reunió de divendres és, a més, llimar les diferències polítiques entre partits que han vingut desfent la unitat sobiranista en els últims anys. Entre comuns, ERC, PDECat i CUP, la bronca és gairebé contínua ja que hi ha una encesa disputa electoral en diferents administracions. Especialment, Puigdemont vol rebaixar els ànims respecte la situació a l'Ajuntament de Barcelona, on el seu partit fa un dur marcatge a Colau des de l'inici de la legislatura. Mostra d'això són els diferents acords als quals han arribat entre ambdues institucions en els últims mesos i el marcat interès en què fos l'alcaldessa qui assistís a la cimera.