El exadministrador del Palau confiesa que las comisiones pasaron del 3% al 4% "porque Convergència quería más dinero"

"Primero era el 3% pero luego fue el 4% porque Convergència quería más dinero". Así se ha expresado este jueves el exdirector administrativo del Palau de la Música, Jordi Montull, que se ha sumado a la confesión que hicieron este miércoles su hija Gemma y el expresidente del Palau, Fèlix Millet. El trío que comandaba el Palau ha avalado la tesis del fiscal sobre la financiación ilegal de Convergència con comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública. El fiscal pide para Millet y Montull padre 27 años de prisión, mientras que tras su confesión al final del juicio rebajará los 26 años de cárcel que solicitaba para Gemma Montull.

No obstante, la explosión de Millet y los Montull ha sido controlada y sólo han incriminado al extesorero de la formación, Daniel Osàcar, para quien el fiscal pide siete y años y medio de cárcel. Desde el banquillo de los acusados no se ha señalado a ningún político. Montull sí ha reconocido la reunión (que este miércoles Millet no recordó) con Germà Gordó, actual diputado de JxSí. Pero ha negado que el encuentro sirviera para acordar comisiones. "Hablamos de política y de fútbol", ha indicado con una sonrisa.

En su interrogatorio, Osàcar lo ha negado todo: "Se ha mentido y mucho". El extesorero ha devuelto el golpe asegurando que la confesión de Millet y Montull "es para justificar un desvío de dinero en beneficio de ciertas personas", en referencia al dinero de la institución que los exresponsables del Palau se quedaron y gastaron en obras en sus casas y viajes.

Osàcar ha quedado acorralado tras las declaraciones de los exresponsables del Palau: lo han situado como el receptor del dinero en efectivo que Ferrovial pagaba a CDC usando al Palau de tapadera, y como el responsable de trasladar las facturas falsas al Palau para justificar a Hacienda los pagos. "Venía Osàcar y yo tenía el dinero a punto en un sobre. Él lo contaba y se iba", ha dicho Montull, que ha asegurado, como su hija Gemma, que Millet pidió a Convergència que hiciera llegar al Palau facturas "para justificar [a Hacienda] las salidas de efectivo".

"El recadero" de CDC

"Este 'run-run' de que cargábamos en efectivo es totalmente falso. El dinero se tiene que recibir en cheques nominativos", ha afirmado Osàcar a preguntas del fiscal Emilio Sánchez Ulled. Según la versión del fiscal avalada por los dos mandamases del Palau, este método lo había implantado el antecesor de Osàcar en la tesorería de CDC, Carles Torrent (fallecido en 2005), a quien Montull ha apodado "el recadero". El fiscal cree que de los 6,6 millones pagados por Ferrovial a CDC a cambio de obra pública, 3,7 llegaron al partido mediante entregas en efectivo a los tesoreros que se recogían en el Palau.

Otros 2,3 millones, según Sánchez Ulled, se camuflaron mediante facturas "falsas" giradas al Palau "para disimular pagos en beneficio real de CDC". Osàcar se ha desmarcado totalmente de esta acusación. "Convergència ha pagado todas las facturas por trabajos de Convergència, y esto está fiscalizado", ha indicado.

Convenios para sardanas

El fiscal sostiene que el resto del desvío se llevó a cabo con convenios entre el Palau y la fundación de CDC, la Trias Fargas, de la que Osàcar era administrador. Osàcar ha negado esta acusación y ha asegurado que los convenios estaban en vigor desde antes de 2005, cuando él asumió la tesorería del partido, y que su objetivo era divulgar la cultura catalana en las fiestas mayores de los pueblos.

Según Osàcar, con los convenios el partido y el Orfeó Català pretendían que en las fiestas mayores de los pueblos catalanes "no pusieran solo música andaluza" y que "no se olvidaran de las sardanas, la coral o el esbart". "¿Y el dinero del Palau que yo sostengo que vino de Ferrovial no sirvió para algo que no fueran sardanas?", ha respondido, irónico, Sánchez Ulled. El extesorero también se ha intentado defender asegurando que la exconsellera de Justicia, Montserrat Tura (PSC) dijo que los convenios entre el Palau y las Trias Fargas eran "totalmente legales".

"A estos señores de Ferrovial les he conocido en el juicio", ha añadido Osàcar. La constructora, por su lado, emitió anoche un comunicado desmarcándose de los hechos y señalando que el patrocinio al Palau de la Música siempre conllevó la celebración de los actos culturales previstos.

Garicano no sabe cómo se canalizaban los patrocinios

La última en declarar este jueves ha sido la exdirectora general del Palau de la Música, Rosa Garicano, que se enfrenta a 9 años de cárcel por ser cómplice de los tejemanejes de Millet y Montull. Garicano ha dicho desconocer cómo se canalizaban el dinero que recibía el Palau de la Música por los patrocinios, entre ellos el de Ferrovial, aunque ha indicado que Millet y Montull tenían sus "propios patrocinios".

Asimismo, ha negado haberse reunido nunca con Osàcar y ha afirmado que con Juan Elizaga, exdirector de relaciones institucionales de Ferrovial y acusado en el caso, solo habló sobre los patrocinios.