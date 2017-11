Miles de personas participan en una pegada de carteles para reclamar la libertad de los exconsellers encarcelados

Miles de personas han participado este domingo en una pegada de carteles organizada por la Assemblea Nacional Catala (ANC) y Òmnium Cultural para reclamar la libertad de los exconsellers y de los líderes de ambas entidades encarcelados. La protesta se ha celebrado en Barcelona y la mayoría de las capitales de comarca catalanas y se han pegado unos 30.000 carteles.

En Barcelona, la pegada de carteles ha tenido como epicentro la plaza Universitat, aunque a lo largo de la mañana se han organizado actos similares en distintos barrios. Varios dirigentes políticos han participado en la llamada de las entidades independentistas para "empapelar" las calles catalanas, como por ejemplo los diputados de ERC en el Congreso, Joan Tardà y Gabriel Rufián, o el jefe de filas del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, el exalcalde Xavier Trias.

Concentración en la plaza Universitat de Barcelona Cedida

La pegada de carteles en Barcelona se ha repetido en Girona, Tarragona, Lleida, Vic, Manresa y otras poblaciones más pequeñas de toda la geografía catalana. En todos los actos la ANC y Òmnium han llamado a secundar el "parón de país" del próximo miércoles 8 de noviembre y a la manifestación del sábado 11 en favor de la excarcelación de los "presos políticos".

"No nos cansaremos, haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se detenga la represión del Estado y podamos construir un país en paz y libertad. Nos han pegado y vejado", ha afirmado el portavoz de Òmnium, Marcel Mauri. "No descansaremos ni un solo día hasta que estén en casa, y no dejaremos de salir a la calle", ha añadido.

Concentración en plaza Universitat ÒMNIUM

Por su lado, el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, ha explicado que el "parón de país" del miércoles es "la primera asignatura" para reclamar la libertad de los encarcelados, a la que le seguirá la manifestación del sábado 11 en Barcelona.

"¿Por qué tardamos tanto? Porque no queremos hacer una manifestación de reacción. No aspiramos a 450.000 personas, aspiramos a mucho más. Queremos una auténtica Diada nacional por los presos políticos", ha aseverado Alcoberro. "No cejaremos, seguiremos luchando. Que el parón de país lo vea toda Europa y que la movilización del día 11 sea un paso definitivo hacia la libertad de los presos y la República", ha abundado.