Puigdemont insiste en ser president desde Bruselas: "Desde la cárcel seguro que no podría ejercer"

"Sólo hay una opción: la restitución". El candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha insistido este viernes en ser investido desde Bruselas y llevar el día a día del Govern desde la capital belga. "Desde la cárcel seguro que no podría ejercer", ha sostenido.

Pese a la negativa de los letrados del Parlament y de toda la oposición a una investidura no presencial, Puigdemont ha defendido que en el reglamento de la Cámara "no hay nada que prohíba" las fórmulas que JxCat baraja para la investidura, que son la lectura del discurso de Puigdemont por parte de otro diputado de su grupo o que el propio expresident lo haga por vía telemática. "Entre ser president y ser presidiario, prefiero ser president", ha asegurado.

No obstante, el expresident ha rechazado precisar la fórmula escogida, y ha evitado concretar cómo interlocutará con los grupos de la oposición durante un eventual debate de investidura en el que participe como candidato a president desde Bruselas.

Puigdemont ha recordado que los letrados del Parlament "asisten a la Mesa" y que su informe no es vinculante. Y ha afirmado que sólo renunciaría a la presidencia "en caso de que el Parlament me retire la confianza y la autoridad, cosa que todavía no ha pasado". Si el rey Felipe VI no firma su decreto de investidura por estar suspendida por el Constitucional, Puigdemont ha dicho que "el problema lo tendrá el rey".

"Puedo ser perfectamente investido president", ha insistido Puigdemont en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que ha confiado en que "nadie ponga en duda" el derecho que, como diputado electo, tiene para optar a la investidura. "Especular si tengo más o menos derechos que otro es de una inmoralidad absoluta", ha añadido.

Puigdemont ha rechazado además valorar la posibilidad de que se mantenga la aplicación del 155 en caso de que se proponga su investidura a distancia porque, ha dicho, se trata del "marco mental que le interesa a los que tienen 4 diputados", en referencia al PP.

Sobre las políticas que desarrollará su eventual Govern, Puigdemont ha dicho que mantiene conversaciones con ERC y la CUP para acordar un plan de gobierno. "La situación compleja durará años y tenemos que tener flexibilidad. Tenemos que pasar de la república de la proclamación a la república de los hechos", ha aseverado.