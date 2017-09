El TSJC ordena a la Guardia Civil hacer un listado de medios de comunicación con publicidad del 1-O

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Mercedes Armas ha ordenado este jueves a la Guardia Civil que le entregue el listado de medios de comunicación que han insertado publicidad de la Generalitat del 1-O. Se trata en su mayoría de medios digitales catalanes y solo un diario en papel, El Punt Avui. Una vez sepa los medios que publicitan el referéndum, Armas requerirá que la retiren y les advertirá de las eventuales consecuencias penales de no hacerlo.

Armas ha resuelto este martes las medidas cautelares que había solicitado la Fiscalía en su querella contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todos los consellers por el referéndum. La magistrada solo ha acordado dos de las seis medidas cautelares reclamadas por el fiscal y ha rechazado la solicitud más relevante: el TSJC no impondrá, por ahora, una fianza al president ni a ninguna de sus consellers para impedir el referéndum "habida cuenta del incipiente estado" de los autos y de las diligencias que deberán practicarse.

La magistrada considera que "no ha lugar, por el momento", fijar fianza a los querellados para asegurar que cumplan con las eventuales responsabilidades económicas que tengan que afrontar en caso de que sean condenados por los delitos por los que están imputados: desobediencia, prevaricación o malversación, este último penado con penas de cárcel.

Asimismo, la magistrada ha ordenado cerrar la web de JxSí que promociona el referéndum y el apartado de la web del 1-O de la Generalitat –que este miércoles el titular del juzgado de instrucción 13 ordenó cerrar y Puigdemont replicó a los cuarenta minutos– para que se apunten voluntarios del 1-O. Respecto al listado de medios, el TSJC exime de esta orden a TV3 y Catalunya Ràdio, cuyos máximos responsables ya fueron advertidos en una providencia dictada por el pleno del Tribunal Constitucional el pasado 7 de septiembre.

Por también estar afectados por el aviso del Constitucional de no facilitar el 1-O, el TSJC no ha aceptado otra de las cautelares solicitadas por el fiscal y no les ha ordena impedir el 1-O. La magistrada Armas tampoco ha admitido ordenar a los Mossos, la Policía ni la Guardia Civil requisar urnas ni autorizar entradas y registros en domicilios "u otros lugares que exijan autorización judicial".

La Fiscalía puede recurrir el rechazo de la magistrada a la mayoría de las medidas cautelares que solicitó para impedir el 1-O, pero el hecho de interponer recurso no suspenderá la decisión de la magistrada de este martes.