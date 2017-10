"Nada ha cambiado para la Unión Europea", dice Donald Tusk

La declaración de independencia adoptada por el Parlament de Catalunya este viernes ha desencadenado una cascada de reacciones internacionales por parte de mandatarios, líderes mundiales y personajes conocidos.

El presidente del Consejo Europeo, Donal Tusk, ha señalado que “nada ha cambiado para la Unión Europea”. “España sigue siendo nuestro único interlocutor. Espero que el gobierno español favorezca la fuerza de los argumentos y no los argumentos de la fuerza”, ha señalado Tusk.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.

El Departamento de Estado de EEUU ha afirmado hoy que "Cataluña es una parte integral de España" y ha asegurado que el Gobierno estadounidense apoya las medidas adoptadas por el Ejecutivo español para mantener a España "fuerte y unida": "Cataluña es una parte integral de España, y Estados Unidos apoya las medidas constitucionales del Gobierno español para mantener a España fuerte y unida", ha dicho hoy la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un breve comunicado.

Uno de los primeros en valorar los acontecimientos ha sido Julian Assange: “Ahora comenzará en Cataluña una enorme lucha definitoria gandhiana para asegurar su declaración de independencia contra todo el peso del Estado español, desde el uso de la fuerza hasta el veto financiero, la censura, hackeo informático, espionaje, la propaganda y la diplomacia”.

An enormous defining Gandhian struggle will now commence in Catalonia to secure their declaration of independence against the full weight of the Spanish state, from the use of force, to financial interdiction, censorship, computer hacking, intelligence, propaganda and diplomacy.