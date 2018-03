La renuncia de Puigdemont, en 10 frases

Carles Puigdemont ha renunciado este jueves a ser reelegido presidente de la Generalitat en esta legislatura. Lo ha hecho mediante un discurso de 13 minutos, en el que ha señalado a Jordi Sànchez como nuevo candidato a la investidura y ha cargado duramente contra el Estado y el rey Felipe VI. Estas son las diez frases más destacadas de Puigdemont:

"El Govern que presido fue expulsado de manera arbitraria en un golpe de estado de apariencia constitucional para intentar doblegar la voluntad de nuestro pueblo de escoger su futuro"

"El mundo debe conocer los abusos de un régimen que pone a su jefe de estado al frente de la estrategia de ir a por los catalanes, el inefable e inolvidable 'a por ellos' alentado desde una monarquía que ya ha dejado de representar a todos los ciudadanos y que solo quiere representar a los que piensan de una determinada manera"

"La única salida a un conflicto político es la política. Nos toca a nosotros, una vez más, poner política allí donde los otros ponen violencia policial, judicial y económica".

"Catalunya se ha ganado el derecho a convertirse en una república independiente, democrática y de derecho, y este objetivo es irrenunciable y es sobre el que se debe continuar haciendo política, desde el interior y el exterior"

"Cada minuto que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart pasan encarcelados o Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín pasan en el exilio avergüenza a los que decidieron la vía de la represión en vez de la vía política"

"Ha llegado la hora de pasar a la acción para que los abusos del Estado no queden impunes. Esta tarde un equipo de abogados internacionales ha presentado en mi nombre una demanda contra el Estado español ante el Comité de Derechos Humanos de Nacionales Unidas por violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que reconocen expresamente el derecho de autodeterminación y garantizan el derecho a la opinión y a la participación política".

"Los catalanes nos merecemos ser tratados con dignidad y hoy esto no pasa. La dignidad no se negocia, sencillamente se respeta. Quizás para hacerla respetar hacen falta sacrificios, pero ningún pueblo que ha mantenido la defensa de su dignidad ha perdido jamás".

"Junts per Catalunya propondrá al diputado Jordi Sànchez como candidato. Jordi es el número 2 de la lista, representa como nadie los valores de JxCat y es un hombre de paz injustamente encerrado en una prisión española".

"No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad de los que están dispuestos a pagar el precio de abandonar el Estado de Derecho y la Justicia para defender la unidad de la patria".

"Madrid no tendrá ninguna excusa para continuar con su política de ocupación ni para seguir ignorando nuestra voz o imponer una visión colonialista sobre nuestro futuro".