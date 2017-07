Els alcaldes independentistes es comprometen a cedir locals al Govern pel referèndum

Entre aplaudiments i crits de "votarem" més de 500 alcaldes independentistes han escenificat aquest dissabte al paranimf de la Universitat de Barcelona el suport a l'organització del referèndum, a tres mesos de la seva celebració. Els alcaldes cediran "els locals habituals on es celebren totes les conteses electorals". Assenyalen que no faran "cap pas enrere" malgrat "els possibles impediments polítics i jurídics de l'Estat".

Després de recordar les "més de 400 denúncies contra ajuntaments catalans que han arribat des de l'Estat", Cori Montlleó, alcaldessa d'Ulldemolins (Tarragona) ha assenyalat que els ajuntaments són "el baluard de la defensa de la democràcia". L'alcalde de Bolvir (Girona), Bartomeu Baqué, ha assegurat que "assumirem el que ens toqui" davant les possibles conseqüències jurídiques. A l'acte no s'ha rubricat cap acord malgrat que així ho demanaven els alcaldes d'ERC i la CUP, una opció que el PDeCAT no considerava convenient.

L'acte organitzat per l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha comptat amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident Junqueras, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Puigdemont, ha agraït el compromís dels alcaldes i ha recordat que amb aquest acte "heu manifestat el vostre compromís insubornable amb el referèndum". El president de l'Associació Catalana de Municipis i alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, s'ha referit al missatge llançat ahir per Rajoy des de Varsòvia on recordava als alcaldes que "estan obligats a complir la llei". Davant l'advertència de Rajoy, Buch li ha demanat que busqui el significat de la paraula Democràcia perquè aquesta "no és el govern del Tribunal Constitucional, sinó el govern del poble" li ha recriminat.

La presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras (PDeCAT ), ha fet pública la proposta que siguin representants de les ciutats internacionals agermanades amb els municipis les que exerceixin d'observadors internacionals del referèndum.

El responsable de la lectura del manifest ha estat l'ex-alcalde de Cerdanyola del Vallès (Iniciativa per Catalunya), en un clar gest feia els comuns els alcaldes com la de Barcelona no han revelat encara si posaran a disposició els col·legis electorals. Juli Fernàndez, l'alcalde de Sabadell, ha fet referència als alcaldes absents que "no han pogut venir perquè tenien compromisos a les seves ciutats".

L'acte dels alcaldes sobiranistes precedeix la presentació dels detalls del referèndum per part de Junts per Si i la CUP al Parlament, i de l'acte que prepara el govern al Teatre Nacional de Catalunya el 4 de juliol.