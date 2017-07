El consorci de turisme de Barcelona exhibeix la vida dels sense sostre en rutes per a turistes

Iniciativa de reinserció o exercici de voyeurisme de la pobresa? Barcelona Turisme, el consorci públic-privat encarregat de la promoció turística de la ciutat on participa l'Ajuntament de Barcelona, promociona rutes guiades de l'empresa Barcelona Homeless Walking Tours. La particularitat d'aquestes rutes és que els seus guies són persones sense llar i mostren com és la vida diària d'un sense sostre. Així ho promocionen a la seva pàgina web.

La iniciativa va començar el 2014 però des del mes de febrer el propi consorci de Turisme de Barcelona el promociona amb l'objectiu de contribuir a la "reinserció social" de les persones sense llar i de "incidir en el retorn dels beneficis del turisme per a la ciutat ".

Els visitants poden contractar dos itineraris a través de la pàgina web. Un, per visitar els espais més emblemàtics del barri Gòtic de Barcelona, i un altre, segons expliquen els promotors, "més personal, molt xocant" pel barri del Raval. A la ruta per a turistes es mostra "la vida diària d'una persona sense sostre que viu a Barcelona: on dorm, es canvia de roba o menja, com busca feina, etcètera.", s'assegura al web. El preu d'una ruta està en 19,36 euros per persona.

"Se'ls explicarà als turistes que hi ha persones sense llar perquè no poden pagar els lloguers?" es pregunta Albert Sales, el coordinador del programa d'atenció a les persones sense llar de Barcelona, que considera molt equivocada la iniciativa. L'Ajuntament per la seva banda assegura que amb aquesta iniciativa atén les recomanacions del Tercer Sector per "millorar el benestar de les persones" amb "una distribució de la riquesa més equitativa".

Contractes fixos discontinus

"Hi ha centenars de pàgines que venen aquests Tours", assegura Lisa Grace, la promotora d'aquestes rutes que es fan des del 2014. Grace assenyala que són els Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona els que els posen en contacte amb els candidats a treballar com a guies. Segons la responsable de Hidden City Tours, "no pots posar una persona que està al carrer amb un contracte de 40 hores a la setmana d'un dia per l'altre" i considera que aquesta col·laboració aporta coneixements d'anglès als guies i "és un trampolí, per saltar a una altra feina".

"Un meravellós projecte social innovador que dóna una segona oportunitat a aquells que necessiten una gran oportunitat per als turistes" és un dels comentaris que comenta "l'experiència" de la visita feta a la pàgina web. Un altre usuari que ha contractat la ruta la considera una "increïble experiència". Davant d'aquesta iniciativa, el coordinador del programa de sensellarisme planteja: "Imaginem un Tour de la violència masclista en què dones víctimes mostressin la seva realitat suposadament superada".