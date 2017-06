El fiscal demana quatre anys de presó per a dos neonazis per amenaçar periodistes el 12 d'octubre

Dos neonazis van amenaçar i impedir el treball de quatre periodistes que cobrien l'any passat la manifestació amb la que diversos grups ultres commemoren el 12 d'octubre a Barcelona. La Fiscalia demana ara per a tots dos quatre anys de presó per un presumpte delicte d'amenaces i quatre de coaccions per impedir l'exercici d'un dret fonamental a la llibertat d'informació.

En el seu escrit d'acusació, el fiscal contra els delictes d'odi de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, assenyala que els dos acusats, Juan H.G. i José Miguel P.G., es van dirigir als quatre periodistes per tal d'"impedir desenvolupar la seva activitat professional" i d'"atemorir-los", posant així en perill la seva integritat física i personal.

En concret, els dos neonazis es van centrar en un informador germà de Jordi Borràs, fotoperiodista amenaçat el 12-0 de l'any anterior per part del dirigent de Democracia Nacional Pedro Chaparro. Segons exposa el fiscal, tots dos van perseguir al periodista "buscant la confrontació física", mentre l'insultaven i proferien "expressions atemoridores". "Fill de puta, separatistes terroristes, Jordi Borràs cambra de gas, fills de puta", li van cridar, segons el fiscal.

A més, continua el fiscal, en veure que el periodista gravava els fets un dels acusats el va increpar: "Això, fes-me una foto i envia-la al teu germà, t'arrencaré el cap". Els quatre periodistes, davant el temor d'una agressió, van fugir fins al cordó policial dels Mossos d'Esquadra.

El de l'any passat no és el primer incident protagonitzat per neonazis el 12-O que acaba als jutjats. El proper 15 de setembre està assenyalat el judici per les amenaces que va rebre Borràs el 2015. El fiscal demana cinc anys de presó per a Chaparro. D'altra banda, el ministeri públic sol·licita tres anys de presó per a dos líders neonazis per cridar a una "resposta armada" contra la independència en l'acte pel 12-0 del 2013.