Bonvehí (PDECat) no portarà a la Fiscalia la gravació de la seva conversa sobre el candidat autonomista

El coordinador organitzatiu del PDECat, David Bonvehí, ha anunciat aquest dimarts que finalment no portarà a la Fiscalia la gravació i publicació de l'àudio d'un dinar amb membres del partit a Manresa. Tal com va publicar en exclusiva Catalunya Plural, Bonvehí va assegurar que si el procés sobiranista acabés malament, presentarien "un candidat autonomista" a les eleccions catalanes.

En declaracions a Rac 1 recollides per Europa Press, el coordinador ha assenyalat que ha pres la decisió després de meditar-ho molt i fins i tot ha estudiat deixar el càrrec: "No deixo mort el tema aquí, però penso que es pot resoldre el tema sense anar a la Fiscalia". Divendres passat, Bonvehí va anunciar que portaria els enregistraments a la Fiscalia, el que va aixecar una onada de crítiques des del sobiranisme.

Ha assegurat que no té sentit anar a Fiscalia "quedant evident com queda de qui són les veus", en referència a la portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Manresa (Barcelona), Mireia Estafanell, i l'excandidat dels republicans a la capital del Bages, Pere Culell, dels que ha dit que el van saludar encara que va pensar que no havien escoltat la conversa.

Tot i que ha sostingut que "no té per què afectar les relacions" entre el PDeCAT i ERC, ha lamentat el llarg silenci dels republicans després de conèixer-se la filtració.

"Em sap greu i no entenc que ningú hagi assumit responsabilitats polítiques. L'independentisme no pot fer les coses així", ha subratllat.

Bonvehí ha dit que està convençut que l'autonomisme ja ha acabat, i ha dit que el fracàs del procés seria que el referèndum no se celebrés per culpa dels que el volen dur a terme, o celebrar-lo i perdre'l.