David Bonvehí portarà a la Fiscalia les gravacions en que va valorar presentar un candidat "autonomista"

El coordinador organitzatiu del PDECat, l'antiga Convergència, David Bonvehí, portarà el proper dimarts a la Fiscalia les gravacions a què va tenir accés en exclusiva Catalunya Plural en què obria la porta a presentar un "candidat autonomista" si el procés sobiranista fracassava. Així ho ha explicat aquest divendres Bonvehí en una roda de premsa, en què dit que "se li van encendre les alarmes" quan va veure que les gravacions "les treia un diari de Madrid", en referència a eldiario.es. No obstant això, les gravacions les ha publicat Catalunya Plural, el mitjà amb seu a Barcelona associat amb eldiario.es.

Segons Bonvehí, el pas de portar les gravacions a la Fiscalia s'emmarca en l'objectiu d'"esclarir" els fets i de trobar responsables a la "vulneració de drets fonamentals" que ha patit, ja que ha recordat que va ser gravat sense el seu permís. Bonvehí ha volgut desmarcar al PDECat de l'episodi. "Sóc el número dos del partit però això m'afecta a mi. Per molt que m'ataquin no em deixaré intimidar ni deixaré d'exercir les meves funcions com a responsable d'organització", ha afirmat.

Bonvehí també s'ha referit a eldiario.es. En concret, ha dit que "se li van encendre les alarmes" quan va veure que "un diari de Madrid" publicava els àudios de les seves reflexions, per les "connotacions negatives" sobre el procés sobiranista.

Des del PDECat sospiten però no acusen ERC de gravar el dinar en què Bonvehí va presentar tres escenaris de futur: que el procés sobiranista acabés bé; que estigués "enmig de la voràgine", el que requeriria presentar a un candidat "molt independentista"; o que, per contra, que el 'procés' acabés en "un desastre", en aquest cas el candidat seria "autonomista".

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha demanat a ERC que investigui si dos dels seus militants van gravar la conversa. Pascal ha explicat que aquest divendres ha parlat amb la número dos d'ERC, Marta Rovira, perquè els republicans "s'aclareixin els fets i assumir una eventual responsabilitat". "Nosaltres no acusem a ningú", ha afegit Pascal.

Amb tot, Pascal ha mantingut que neoconvergentes i republicans seguiran treballant junts en el procés sobiranista. "Això no afecta la unitat de Junts pel Sí ni a la unitat del procés polític", ha afirmat. Les sospites del PDECat sobre els autors de la gravació apunten a la portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Manresa (Barcelona), Mireia Estafanell, i l'excandidat dels republicans a la capital del Bages, Pere Culell.

ERC culpa als "enemics del referèndum"

El diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha negat que el seu partit tingui res a veure amb aquest assumpte: "ERC no té res a veure amb la gravació i la seva publicació", ha declarat a Catalunya Ràdio. "Ho he sentit i és evident que Esquerra mai hagués filtrat res, per ètica, seria absurd que ERC filtrés un enregistrament", ha assegurat. "No podem abonar i seguir amb aquesta polèmica estúpida i estèril", ha subratllat el dirigent republicà.

Després de les declaracions de Tardà i de la roda de premsa de Pascal i Bonvehí, ERC, en un comunicat oficial, ha reiterat que no ha tingut "cap tipus de relació" amb la gravació i l'ha atribuïda als "enemics del referèndum ". El partit ha lamentat així mateix "la situació creada" arran de la publicació de la conversa, i ha indicat que són "els primers interessats en que s'aclareixi una situació" amb la qual no han tingut "cap tipus de relació".

Per la seva banda, Pascal ha confiat que l'episodi de les gravacions "quedi en un simple despropòsit" i ha reiterat que el pas de portar els enregistraments a la Fiscalia el fa Bonvehí "a títol personal" per la "restricció de drets fonamentals a el seu honor i intimitat ia la seva reputació i imatge pública ". "Estem convençuts que no és la manera de fer d'ERC", ha tancat.