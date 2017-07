Carme Forcadell denuncia la "persecució judicial" dels càrrecs electes catalans

La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ha denunciat la "persecució judicial" dels càrrecs electes catalans. Ho ha fet aquest diumenge en el marc de la comissió política de la Francofonia, on ha explicat que la majoria de la Mesa de la Cambra catalana ha rebut una querella "per preservar la llibertat d'expressió" en permetre un debat i votació sobre el procés independentista català.

El pronunciament de Forcadell arriba després que aquest divendres es conegués que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat per tercera vegada pronunciar-se sobre si el dret a la inviolabilitat parlamentària, el principi que garanteix la llibertat d'expressió dels diputats, és un motiu de fons per arxivar la causa que investiga per desobediència i prevaricació a la presidenta del Parlament.

Forcadell ha considerat al seu torn insòlita la situació que es viu a Catalunya perquè "el Govern espanyol exigeix a la Mesa que, per raons polítiques, censuri iniciatives legislatives dels diputats i prohibeixi debats parlamentaris".

Segons Forcadell, aquesta és una exigència que "el Govern s'ha negat a complir per preservar la sobirania parlamentària, la llibertat ideològica i el dret d'iniciativa dels diputats". Aquest incompliment –ha relatat la mateixa Forcadell– ha suposat una querella penal contra cinc dels set membres de l'òrgan.

Així mateix, la presidenta del Parlament ha recordat que el procés judicial contra la consulta del 9N de 2014 i els procediments contra centenars d'ajuntaments és "la resposta del Govern espanyol a la majoria de la ciutadania de Catalunya, que demana un referèndum d'autodeterminació".

Les declaracions són fruit de la participació de Forcadell davant homòlegs de parlaments estatals i regionals de parla francesa, com l'Assemblea Nacional de França, el Parlament del Canadà i l'Assemblea Nacional a del Quebec. Forcadell intervindrà aquest dimarts al ple de l'Assemblea en el debat 'Diversitat lingüística, diversitat cultural i identitats', que es desenvoluparà al Centre de Congressos Europeu de Luxemburg.