Cas Forcadell: el TSJC requereix precedents en que el Parlament va vetar votacions independentistes

La jutgessa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que investiga la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha requerit a la cambra catalana informes sobre precedents en que la Mesa hagi vetat o limitat la tramitació d'iniciatives independentistes.

Segons han informat fonts judicials, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret, que investiga Forcadell per desobeir el Tribunal Constitucional en permetre que el ple votés el full de ruta independentista, ha ordenat aquestes noves diligències, a petició de la Fiscalia Superior de Catalunya.

Forcadell està investigada per desobediència i prevaricació per permetre que el ple del 27 de juliol passat inclogués en el seu ordre del dia i votés les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent, que obrien la porta a una via unilateral a la independència. Segons la Fiscalia, ho va fer ometent l'advertència que li havia fet el Tribunal Constitucional. En canvi, la defensa de Forcadell sosté que no hi va haver desobediència.

Entre les diligències sol·licitades per la Fiscalia, el TSJC ha acceptat requerir al Parlament l'informe dels serveis jurídics, l'acta i l'acord de la Mesa de la cambra catalana que el 29 de març va admetre "amb condicions" una resolució independentista impulsada per la CUP.

En aquesta moció, que la Mesa del Parlament va acceptar tramitar "amb condicions" gràcies a la majoria de JxSí, una moció anticapitalista que proposava que el Parlament aprovés accelerar la ruptura amb Espanya.

L'alt tribunal ha demanat també a la cambra catalana l'informe dels serveis jurídics, l'acta i el posterior acord de la Mesa del Parlament que el 13 juliol 2010 va rebutjar tramitar una iniciativa popular presentada per Solidaritat per la Independència (SI) per la celebració d'un referèndum independentista a Catalunya.

També exigeix la magistrada al Parlament els informes jurídics i parlamentaris relatius a l'acord en el qual la Mesa va rebutjar, per considerar-la "inconstitucional i antiestatutària", una altra iniciativa popular presentada per un grup de ciutadans i d'associacions per celebrar un referèndum d'independència a Catalunya, segons informacions de premsa citades per la Fiscalia.

Alegret ha rebutjat, per contra, la petició de la Fiscalia per requerir als diaris La Vanguardia i El Periódico de Catalunya la informació dels dies previs i de la mateixa en què es va celebrar el ple que va votar el full de ruta independentista per la qual Forcadell està sent investigada.

Amb aquests documents, la Fiscalia pretenia "deixar constància" que la intenció d'introduir en el ple la votació de les conclusions de la comissió d'estudis del procés constituent, que obria la porta a una via unilateral a la independència, "i promoure amb això el menyscapte del que decidit pel TC en la seva sentència de 19 de juliol resultava clarament previsible".