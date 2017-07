La Guàrdia Civil es presenta al Teatre Nacional de Catalunya per l'acte de JxSí sobre el referèndum

Agents de la Guàrdia Civil han acudit aquest dijous al matí al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) per requerir documentació relacionada amb l'acte que la setmana passada van celebrar al teatre Junts pel Sí i el Govern per presentar el referèndum d'independència anunciat per la Generalitat per al pròxim 1 d'octubre.

En concret, han explicat fonts del TNC, dos agents no uniformats han acudit cap a les 10 del matí al teatre amb un requeriment judicial que dóna cinc dies al TNC per presentar la documentació relativa a l'acte de JxSí. "No hi han estat ni cinc minuts", han indicat les mateixes fonts. L'expedient que ha demanat el jutjat és el document pel qual JxSí i el TNC van formalitzar el lloguer de la sala gran del teatre.

El lloguer d'espais del teatre per esdeveniments d'empreses i de particulars és una de les vies del TNC per obtenir ingressos extra, i al llarg de l'any es signen uns setanta contractes de lloguer de sales com el que es va fer amb JxSí. Segons han explicat des JxSí, va ser el grup parlamentari qui va pagar 17.600 euros per l'acte al TNC. Els independentistes han desvinculat el Govern de qualsevol paper en l'organització de l'esdeveniment.

L'ordre que els agents han portat al TNC prové del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, sobre el qual va recaure la investigació de presumptes il·legalitats del Govern en l'anomenat cas Santi Vidal, i que pilota les indagacions sobre els preparatius del referèndum. En el marc d'aquesta causa la Guàrdia Civil ja va interrogar a funcionaris i treballadors d'empreses a finals de juny.

L'entrada de la Guàrdia Civil al TNC s'ha conegut després que el president del grup parlamentari de JxSí, Jordi Turull, la denunciés a Twitter. "Delirant! #SOSdemocracia", ha criticat Turull, que ha comparegut pocs minuts després al Parlament al costat de la portaveu de JxSí, Marta Rovira, i el diputat Lluís Llach.

Ultima Hora!!! Ens acaben d'avisar que la Guàrdia Civil ha anat al TNC a requerir documentació acte @JuntsPelSi . Delirant! #SOSdemocràcia. pic.twitter.com/8whys2J6Cl — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 13 de juliol de 2017

El cantautor ha estat el més contundent a l'hora de condemnar l'actuació policial. "Aquests fets em retornen als temps del tardofranquisme amb algunes diferències. En aquells temps els cossos repressius tenien el coratge de dirigir-se als protagonistes i no als intermediaris", ha asseverat Llach.

Per la seva banda, Rovira ha qualificat l'entrada de la Guàrdia Civil al TNC d'"atac als drets fonamentals", i ha demanat irònicament al cos "prendre nota", ja que en els pròxims dies JxSí farà més actes "com el del TNC per tot el territori" per explicar el referèndum. Turull ha conclòs: "Va ser un acte polític i està tot pagat. La millor resposta és un tsunami democràtic que vagi a votar anar 'sí' o 'no' a l'1-O".

L'acte celebrat al TNC, anomenat 'Garanties.cat', es va anunciar com un esdeveniment en el qual el Govern detallaria aspectes com el cens o les urnes per al referèndum, però va acabar sent un míting de JxSí. Ni Puigdemont ni Junqueras van donar nova informació i tampoc es va signar document oficial algun. El president de la Generalitat i el seu vicepresident, així com els portaveus de JxSí, es van limitar a reafirmar políticament el seu compromís amb l'1-O i a tornar a explicar la llei del referèndum presentada unes hores abans al Parlament.

El grup parlamentari de JxSí –no el Govern– va ser l'organitzador i l'encarregat de formalitzar els acords per llogar la sala del TNC per a l'esdeveniment sobre el qual la Guàrdia Civil ha requerit documentació. A l'acte, a més, es va presentar 'garanties.cat', un web també propietat de JxSí per explicar els passos de l'Executiu cap al referèndum. No obstant això, el web no compta amb cap segell oficial de la Generalitat.

Albiol (PP): "Llach estava més còmode durant el franquisme"

La reacció de la resta de grups parlamentaris no s'ha fet esperar. El més dur ha estat el líder del PP català, Xavier Garcia Albiol, que ha censurat la vinculació amb el tardofranquisme que Lluís Llach ha realitzat. "Lluís Llach estava més còmode durant el franquisme fent-se la víctima", ha afirmat Albiol, que ha considerat "absolutament normal" la intervenció de la Guàrdia Civil contra "qui prepara un cop d'estat".

El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, també s'ha referit a Twitter a l'actuació de la Guàrdia Civil però en uns termes oposats als d'Albiol. "La mostra més clara que el PP no té cap proposta per a Catalunya i que pensant que guanyen, perden, és que només els queden els jutjats", ha afirmat.