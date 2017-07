Puigdemont promet que hi haurà urnes i cens pel referèndum sense aclarir com

Un nou compromís polític amb el referèndum però sense aclarir aspectes tècnics clau per a l'1 d'octubre. Així es podria definir l'acte que han celebrat aquest dimarts Junts pel Sí i el Govern de la Generalitat, encapçalat pel president Carles Puigdemont. En l'esdeveniment, titulat 'Garanties per a la democràcia', Puigdemont ha garantit que l'1-O hi haurà cens i urnes i que la votació transcorrerà "com sempre", tot i que no ha explicat com.

Els pocs detalls sobre l'1-O que es coneixen després de l'acte independentista apareixen en un web, Garanties.cat , que no porta cap segell oficial de la Generalitat ni de cap formació independentista. S'hi diu que el Govern "està iniciant un procés de compra directa" d'urnes després que el primer concurs per adquirir-quedés desert .

Al web també s'indica que la Generalitat "té a l'abast" el cens, sense més concreció sobre com ni mitjançant quines dades s'ha aconseguit. La normativa vigent impedeix a la Generalitat disposar del cens sense desobeir. La Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) fixa que les dades del cens són a mans de l'Oficina del Cens Electoral, que forma part de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Ni Puigdemont ni Junqueras han dit aquest dimarts com hauria aconseguit el Govern el cens per a l'1-O.

La sala gran del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), amb aforament per a 847 persones, s'ha omplert per escoltar Puigdemont, i fins i tot hi ha hagut gent que s'ha quedat fora. Només trepitjar l'escenari els 61 diputats de JxSí, el públic ha començat a corejar crits d'"independència", que s'han repetit en dues ocasions.

Pel que fa al paper dels funcionaris en el referèndum, un dels aspectes més sensibles per als sindicats, el web remarca que el Govern no forçarà a cap treballador públic a obrir locals electorals, supervisar la configuració de les taules ni a transmetre dades de participació i resultats de la votació. Tal com va explicar Puigdemont al Parlament, la Generalitat obrirà una borsa de funcionaris voluntaris que cobraran per les hores de treball com a agents electorals.

Un altre dels avatars possibles l'1-O, que les meses electorals es quedin sense president ni vocals, se solucionarà, segons el web, com en unes eleccions ordinàries i el primer votant que acudeixi al col·legi es quedarà al càrrec de la taula.

Els discursos dels polítics durant l'acte han versat sobre promeses de cara a l'1-O i crítiques a l'Estat pel seu immobilisme. "El dia 1 d'octubre no hi haurà un xoc de trens. Hi haurà un vot decisiu i el Govern es compromet a fer-ho possible", ha asseverat Puigdemont. Per la seva banda, Junqueras ha subratllat que el referèndum "se celebrarà amb l'oposició descarnada" d'un Estat "sense miraments per utilitzar la guerra bruta i les seves clavegueres". "La nostra resposta serà oferir més garanties democràtiques", ha afegit.