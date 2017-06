La Guàrdia Civil interroga funcionaris de la Generalitat pel cens de catalans a l'estranger

La Guàrdia Civil ha cridat a declarar en les últimes setmanes a funcionaris de la Generalitat per la campanya institucional que l'Executiu va promoure per incentivar la inscripció al registre de catalans a l'estranger, ha avançat Catalunya Ràdio i ha confirmat aquest diari.

Es tracta de la primera actuació de la Guàrdia Civil contra tècnics de la Generalitat amb motiu del referèndum. L'actuació policial està emmarcada en unes diligències que instrueix el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona per l'anomenat 'cas Santi Vidal'.

Des de fa dues setmanes, la Guàrdia Civil ha citat a mitja dotzena de persones. Algunes són funcionaris de la Generalitat, en concret del departament de Difusió i també de la conselleria d'Exteriors. També hi ha personal extern al govern, com ara treballadors de l'agència de publicitat que la Generalitat va contractar per a la campanya ara investigada.

Fonts pròximes al cas concreten que, com a policia judicial, la Guàrdia Civil té autonomia per practicar aquestes diligències i després traslladar-les al jutge, encara que el titular del jutjat no ha ordenat cap interrogatori concret. La causa, de fet, es manté secreta.

A totes aquestes persones les estarien citant com a testimonis, i se'ls pren declaració a la caserna de la Guàrdia Civil a la Travessera de Gràcia de Barcelona. Els agents els demanen informació i explicacions sobre la campanya que promou el registre dels catalans a l'estranger. En declaracions a RAC-1, la consellera de Governació de la Generalitat, Meritxell Borràs, ha lamentat les citacions de funcionaris. "No em sorprèn", ha afegit, informa Europa Press.

La campanya investigada és la que la Generalitat va llançar a finals de març als mitjans de comunicació per promoure la inscripció en el registre de catalans residents a l'exterior, amb el lema: "Tens familiars o amics que viuen fora de Catalunya? ¿ ja s'han inscrit en el registre de residents a l'exterior? ", al costat d'una fotografia d'una tauleta electrònica en la qual apareix el mapa català i la pregunta" ¿Sí o no? ", en lletra negreta.

Després publicar-se els anuncis, la Fiscalia Superior de Catalunya va obrir diligències d'investigació per si aquesta publicitat institucional contravenia les resolucions del Tribunal Constitucional respecte al fet que no es poden executar preparatius sobre el referèndum d'autodeterminació.

Finalment, la Fiscalia es va inhibir a favor del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, que ha acabat assumint en una sola peça tant el cas Vidal com la investigació sobre el cens de catalans a l'estranger. Com que els dos procediments estan vinculats al desenvolupament del procés sobiranista, hi havia indagacions que es solapaven.

A més, la Guàrdia Civil també té encomanada la investigació que l'Audiència Nacional va obrir al març de l'any passat a entitats i empreses que suposadament estan col·laborant amb la Generalitat per posar en marxa estructures d'Estat, com els serveis d'intel·ligència o l'Agència Tributària Catalana.