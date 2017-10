Los cinco mejores préstamos para comprar un coche

Otoño es una de las épocas del año en que más coches se compran en España, por lo que es muy posible que tú también estés pensando en adquirir un nuevo automóvil. Seguramente, si es así, considerarás la petición de un préstamo que te permita financiar la compra con un interés ventajoso y te preguntarás qué opciones te ofrecen las entidades.

Puedes hacer una búsqueda activa en internet, pero por si tienes pocos ratos libres para dedicarlos a ella, hemos seleccionado las cinco ofertas que más interesantes nos parecen, siempre basadas en lo explicitado en la página web de las entidades durante el presente mes de octubre, por lo que con el tiempo podrían variar. Por otro lado, las exponemos en orden creciente del tipo de interés nominal (TIN), sin que este orden signifique que la primera es mejor de la última. Según Fernando Summers, CEO de Rastreator.com, a la hora de pedir un préstamo no solo hay que tener en cuenta los intereses, sino también el plazo de amortización, la flexibilidad con los pagos o los productos asociados que algunos bancos obligan a contratar. En cualquier caso, si tras leer esta comparativa aún tienes dudas, te recomendamos que acudas a algún comparador de préstamos online y mires con detalle qué préstamo se ajusta más a tus necesidades.

Préstamo Coche Online de BBVA

El Préstamo Coche Online de BBVA es el que ofrece el interés nominal más bajo de todos los existentes, y lo sitúa en el 5,70%. En el caso de que la financiación fuera para un automóvil ya usado, cuya vida en activo superase los 36 meses, el interés nominal ascendería al 6,95%, con lo cual la oferta ya no sería tan atractiva. Otro punto a tener en cuenta de esta oferta es que la comisión de apertura del crédito no es baja, ya que se sitúa en el 2,30% de la cantidad solicitada.

Esto quiere decir que, para un préstamo de 30.000 euros, habría que pagar 690 euros de comisión de apertura. En el caso de un préstamo de 60.000 euros la comisión sería de 1.380 euros. El Préstamo Coche Online de BBVA permite solicitar entre 3.000 y 75.000 euros a devolver en un plazo de entre dos y 10 años, y también contempla comisiones por cancelación total o parcial del mismo antes del tiempo establecido.

En concreto, un 0,50% si quedan menos de doce meses para el vencimiento o un 1% si queda más tiempo. La comisión se calcularía sobre el total del préstamo, no sobre lo que quedase por pagar. Otro aspecto que no debe obviarse es que para poder contratar este préstamo es necesario que el consumidor domicilie una nómina que sea como mínimo de 1.000 euros mensuales o, si hay más de un titular, se relaja el requisito hasta los 1.500 euros mensuales. Este préstamo va dirigido tanto a nuevos como a actuales clientes.

Préstamo ING Naranja

ING tiene una de las ofertas más interesantes si se miran en su conjunto, no solo fijándonos en el interés nominal. En concreto, el Préstamo ING Naranja propone un interés del 5,95% para un monto mínimo de 3.000 euros y máximo 60.000 euros, sin especificar si el coche debe ser nuevo o no. Además, ING no cobra ningún tipo de comisiones, ni de apertura ni de cancelación anticipada, lo cual siempre es una ventaja.

Otra ventaja adicional es que va dirigido tanto a nuevos como a actuales clientes y que además no exige domiciliación de nómina con ingresos mínimos. Sin embargo, el plazo de devolución no es tan ventajoso como en el caso del Préstamo Coche Online de BBVA, ya que lo limita a un máximo de siete años, con lo que las cuotas de devolución pueden resultar más elevadas.

Préstamo Ibercaja Directo

También el Préstamo Ibercaja Directo tiene un interés nominal muy apetitoso, situado en el 5,90%, con un importe mínimo a pedir de 150 euros y un máximo de 60.000 euros. Además, no presenta ningún tipo de comisión, ni de apertura ni de cancelación anticipada, lo que lo hace todavía más apetitoso. Está abierto tanto a nuevos clientes como a los que ya lo son de otros productos financieros de Ibercaja y amplía el plazo máximo de extinción del crédito a ocho años. No especifica si se debe domiciliar una nómina o no que refleje unos ingresos mínimos.

Préstamo Ahora Tú de Liberbank

Con un interés igual al crédito de Ibercaja, 5,95%, el Préstamo Ahora Tú de Liberbank presenta la ventaja de que no exige ningún tipo de comisión. Es decir que no hay que pagar por que la entidad abra un estudio sobre la idoneidad del crédito, como sucede con algunos bancos, que aplican lo que se podría considerar cláusulas abusivas, ni tampoco por iniciar el préstamo o por quererlo cancelar antes del tipo estipulado.

También es destacable que este producto financiero va dirigido tanto a actuales clientes del banco como a otros usuarios que quieran contratarlos son tener previamente ningún servicio en Liberbank. Exige, eso sí, unos ingresos mínimos demostrables de 600 euros y amplía el plazo máximo de extinción del crédito a diez años, más que otras entidades y a la altura del Préstamo Coche Online de BBVA. Como único pero podríamos citar que en las condiciones de la promoción mostrada en su página web, Liberbank no especifica ni el máximo ni el mínimo importe a solicitar.

Préstamo Personal de Oficina Directa del Santander

Otra oferta muy interesante y ventajosa es la del Grupo Santander, que permite contratar un crédito de hasta 60.000 euros a un interés nominal del 5,95%. Dicho préstamo personal no tiene comisiones de apertura, como tampoco las contempla para el estudio del crédito o la cancelación anticipada del mismo.

No tiene además un importe mínimo fijado, con lo que se adapta bien a las necesidades del usuario, y está dirigido tanto a nuevos clientes como a clientes ya establecidos mediante contrato de otros productos financieros. Ofrece, eso sí, un plazo máximo de devolución del crédito de ocho años.

