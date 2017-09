Alexander Payne: "Me gustaría rodar en español un cuento de Cortázar"

El director estadounidense Alexander Payne, que ha estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) "Una vida a lo grande" con Matt Damon, reveló a Efe que le gustaría rodar una película en español con actores argentinos sobre un cuento de Julio Cortázar.

Payne, conocido por películas como "Election" (1999), "A propósito de Schmidt" (2002), "Los descendientes" (2011) o "Nebraska" (2013), no tiene problema para expresarse en español o inglés y durante la entrevista cambia constantemente entre un idioma y otro.

No en vano, estudió en la Universidad Stanford de California historia y literatura de España y Latinoamérica, y posteriormente pasó un año en la Universidad de Salamanca (España) y otro en Medellín (Colombia).

"Fue una experiencia hermosísima. A Colombia volví hace tres años. Durante un mes, para visitar mis amigos. Medellín tiene un sentimiento especial", dijo Payne.

Cuando se le pregunta si le gustaría rodar en español, el cineasta, que nació hace 56 años en Omaha (Nebraska) en el seno de una familia de origen griego, no lo duda.

"Sí. Me gustaría hace filmes en español y en griego. Soy griego y mi mujer es griega y finalmente mi griego está mejorando. Y en tres semanas mi esposa dará a luz en Grecia", reveló.

"Todavía no sé qué me gustaría filmar. En mi lista está la adaptación de una historia corta de Cortázar. Pero no he decidido todavía si lo voy a hacer lo próximo o cuándo. Hay un cuento en particular de Cortázar que me encanta", reveló.

"Me gustaría hacerlo con actores argentinos. No sé quién porque todavía no se ha escrito el guión. Ya veremos", añadió con misterio.

En "Una vida a lo grande", Payne reduce al actor Matt Damon a miniatura como respuesta a los problemas de consumo, superpoblación y medio ambiente que sufre el planeta.

"Es una idea loca", y reconoce, entre risas, que el proyecto fue difícil de poner en marcha.

"El guión era difícil de ejecutar. Y en segundo lugar, a partir de 2009, cuando empecé a probar las aguas monetarias, fue difícil", continuó.

"Un par de ejecutivos de estudios me dijeron que era demasiado inteligente para justificar ese presupuesto. Esas fueron sus palabras. Tengo suerte de que, en estos momentos de mi carrera, en términos de presupuesto, soy libre hasta cierto punto", señaló.

"Finalmente, hace dos años, un ejecutivo de Paramount dijo las palabras de las que mi carrera ha dependido a menudo: sé que no tiene sentido sobre el papel, pero de todas maneras vamos a hacerlo", terminó señalando.

"La broma de la película es que la miniaturización es concebida como una panacea para la superpoblación y el consumo de recursos naturales y cambio climático. Pero, en realidad, es una forma de consumir más. Cuando eres tan pequeño, ¡no tienes ni que reciclar!", explicó.

Pero reconoce que, aunque "Una vida a lo grande" -en la que además de Damon también participan Christoph Waltz, Hong Chau y Kristen Wiig- es una comedia, el filme es pesimista.

Payne admite que ese pesimismo procede de lo que está pasando en todo el mundo y, en particular, en Estados Unidos. Como el muro tras el que viven los inmigrantes mexicanos miniaturizados para trabajar en la ciudad de los ricos estadounidenses miniaturizados.

"Empezamos a escribir el guión en 2006. No cambié nada del guión. El país se acercó al guión. Incluso la idea de mexicanos viviendo detrás de un muro, la pensamos hace 10 años. Ahora esa idea es parte de la cultura popular. Tristemente. Las preocupaciones sobre el cambio climático han aumentado, tristemente", dijo.

"Me siento triste. Puedo felicitarme por mi capacidad de anticipar el futuro. Y sentirme triste al mismo tiempo. Todo es terrible. El film creo que está alimentado por una buena dosis de pesimismo. Es una comedia, y nos reímos y nos lo pasamos bien. Pero es un film bastante pesimista, yo creo", agregó.

"No soy el único que piensa que, en todo el mundo, los vientos están soplando en la dirección equivocada. Políticamente: Hungría, Polonia, brexit, Austria (que está siempre un poco en el filo) Corea del Norte, Trump. Todos son fuerzas nacionalistas y fascistas en movimiento. Y es desafortunado. La historia no es circular, es una espiral. Espero que no sea como 1936, pero ya veremos", aseveró.

Payne no se muerde la lengua cuando habla del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Estados Unidos -sentenció- es un país de más de 300 millones (de habitantes), así que es difícil generalizar. Pero políticamente, está claramente perdido. Mira el horroroso presidente que tenemos ahora. Es un desastre, es un aborto. Es horroroso".